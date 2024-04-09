Потоп в Орске в первый раз зафиксировал контуры нового публичного контракта в РФ. И этот договор очень обнадеживающий для нас.

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1. До 2022 року суспільний договір зводився до формули "ми забезпечуємо вам нормальний добробут, ви не заважаєте нам красти і гратися в геополітику". Останні два роки росіянам запропонували інший договрір: "ви будете жити гірше ніж раніше, але ми подаруємо вам велич, а ви не лізете в наші справи". Орськ несподівано вніс (точніше окреслив те, що було приховано) свої корективи: "ви будете жити гірше ніж раніше, але ми подаруємо вам велич, а ви не лізете в наші справи. Але якщо у нас щось не вдається - винними будете ви і саме ви за все заплатите".

2. Нова формула стосується не лише Орськв, де люди відмовилися евакуйовуватися через мародерів, це стосується Кургану, де людям сказали забезпечити собі місячний (!) запас води, Білгорода, де фермерам наказали забезпечити самих себе РЕБами і т.д. Власне, несподівано,, росіяни опинилися в ситуації, коли влада бреше не заради якоїсь вигоди, а через безсилля. Це один із базових моментів для десакралізаціі влади. Правда, проблема полягає в тому, що Оренбург і Курган далеко. І особливо жителів Москви їхні проблеми не хвилюють. Хоча й недооцінювати всі ці речі точно не варто. Адже все, що ми бачимо - це класичний приклад дуже великої несправедливості, яка зачепила великі маси людей. При цьому, піти класичним шляхом і швидко звільнити губернаторів не можна: це означатиме проявити слабкість.

3. В той же час, нинішня ситуація показує пробіли в можливостях інформвійни на російській території. Я вже неодноразово писав, що 2024 рік - це рік дрібних чорних лебедів для Кремля. Але ці лебеді залишатимуться дрібними на фоні того, що наші інформ можливості, на жаль обмежені, російська опозиція переживає кризу жанру і явно не попадає повістку дня РФ, а колективний Захід (перш за все США), де-факто, відмовилися від ведення інформвійни на російській території.