Операция добровольцев в Белгородской области взбудоражила россиян: в ISW объяснили, что произошло, и почему появление Лапина – не случайно. Карта

Локальная операция добровольцев в Белгородской области вызвала резкую реакцию в стране-агрессоре РФ. Российское информационное пространство в значительной степени гиперфиксировано на предположительных целях рейдов и на ответных действиях России.

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Реакция РФ на события в Белгородской области представляется в высшей степени непропорциональной на очень маленькое и локальное мероприятие. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Российские источники распространили фотографию генерал-полковника Александра Лапина, позирующего с захваченной машиной, и заявили, что он руководил "контртеррористической операцией" вместе с частями 3-й мотострелковой дивизии. Многие российские источники хвалили Лапина за организацию российских сил для проведения операций после того, как Пограничная служба России не смогла отразить рейды

В то же время некоторые источники в РФ подвергли критике решение дать Лапину командование и отметили его предыдущие военные неудачи, такие как катастрофическая переправа через реку Северский Донец возле Белогоровки Луганской области в мае 2022 года.

В ISW считают, что российские пропагандисты хвалят Лапина за то, что он руководил обороной от крайне незначительного и ограниченного пограничного вторжения. Это в свою очередь говорит, что в РФ поддаются тенденции российского диктатора Владимира Путина менять старых и опальных командиров.

Напомним, 23 мая в Белгороде снова раздались взрывы. После мощной "бавовны" в небо поднялся дым.

Ранее сообщалось, что 23 мая в России заявили о новой атаке "ДРГ" на Белгородскую область. До села Козинка по состоянию на 11 часов продолжали подтягиваться группы якобы "украинских диверсантов", которые вступали в бой с силовиками страны-агресора. Через несколько часов в минобороны РФ отчитались о "разгроме националистических формирований".

После этого в регионе было решено отменить режим контртеррористической операции. Однако там так и не пришли к согласию, что рассказывать россиянам об "украинской ДРГ". В частности, военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что диверсанты были "заблокированы на территории Белгородской области", тогда как губернатор области Вячеслав Гладков убеждает, что "никакого захода не было".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети обратили внимание, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потратил почти 10 миллиардов рублей (462 млн. грн.) на оборудование защитных укреплений на границе, но техника российских добровольцев зашла не по линии оборонительных укреплений, а совершенно беспрепятственно по автодороге Козинка – Белгород;

– спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что события в Белгородской области вызывают "большую обеспокоенность". По его словам, "спецоперация продолжается, чтобы не допускать такого в дальнейшем".

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