В Белгородской области снова слышали 'бавовну': поднялся дым

Вечером 23 мая в Белгородской области России снова раздались взрывы. После мощной "бавовны" в небо поднялся дым.

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Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Напомним: 23 мая в России заявили о новой атаке "ДРГ" на Белгородскую область. До села Козинка по состоянию на 11 часов продолжали подтягиваться группы якобы "украинских диверсантов", которые вступали в бой с силовиками страны-агресора. Через несколько часов в минобороны РФ отчитались о "разгроме националистических формирований".

После этого в регионе было решено отменить режим контртеррористической операции. Однако там так и не пришли к согласию, что рассказывать россиянам об "украинской ДРГ". В частности, военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщил, что диверсанты были "заблокированы на территории Белгородской области", тогда как губернатор области Вячеслав Гладков убеждает, что "никакого захода не было".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в сети обратили внимание, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков потратил почти 10 миллиардов рублей (462 млн. грн.) на оборудование защитных укреплений на границе, но техника российских добровольцев зашла не по линии оборонительных укреплений, а совершенно беспрепятственно по автодороге Козинка – Белгород;

– спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что события в Белгородской области вызывают "большую обеспокоенность". По его словам, "спецоперация продолжается, чтобы не допускать такого в дальнейшем".

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