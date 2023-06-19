Огонь вспыхнул ночью: под Екатеринбургом сгорел штаб дивизии Центрального военного округа РФ

В поселке Елань Свердловской области сгорел штаб дивизии Центрального военного округа РФ. Сейчас на месте происшествия разбирают завалы.

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Пожар начался в кабинете командира дивизии на втором этаже здания – об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В военном городке рассказали, что в 18 июня у сотрудников был выходной, хотя командование может быть в штабе в любое время. Дежурные заметили возгорание и вызвали пожарных.

Пожар произошел ночью 18 июня, однако по состоянию на 19-е число сотрудники МЧС РФ до сих пор работают на месте происшествия. По предварительным данным, в результате пожара есть разрушения здания.

В росСМИ заявили, что причиной пожара могло стать замыкание проводки. Пропагандисты утверждают, что зданию штаба дивизии Центрального военного округа РФ уже 50 лет и пожар там происходит уже как минимум второй раз.

Напомним, 19 июня в столице государства-агрессора РФ Москве вспыхнул сильный пожар на ремонтно-механическом заводе в Кузьминках. Огонь охватил 100 квадратных метров кровли, пожару присвоен первый ранг.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июня в Москве неизвестные попытались помешать работе железной дороги. Было подожжено несколько релейных шкафов у железнодорожных путей на Варшавском шоссе, в результате чего по меньшей мере три из них повреждены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 мая масштабный пожар разгорелся в селе Осташево Волоколамского района Московской области на местном спиртзаводе. Его площадь – не менее 1000 квадратов, экстренные службы присвоили ЧП повышенный ранг сложности;

– днем 18 июня мощный пожар вспыхнул в Брянске. Над местом инцидента поднялся огромный столб черного дыма. Пропагандисты утверждали, что горел недостроенный военный госпиталь.

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