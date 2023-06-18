В России загорелся военный госпиталь в Брянской области: пропаганда говорит о диверсии
Днем 18 июня в российском городе Брянск произошел мощный пожар, после чего поднялся огромный столб черного дыма. Пропагандисты утверждают, что возгорание произошло в военном госпитале.
При этом в РФ уже придумали причину пожара и заявили о якобы диверсии. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В РФ утверждают, что военный госпиталь пока еще находится на этапе строительства. Пожар виден со всех районов Брянска, а сам очаг расположен в Володарском районе областного центра.
Спустя некоторое время брянские пожарные заявили, что локализовали возгорание. Официальную причину пожара кроме пропагандистской "диверсии" в МЧС РФ не называют.
Также в Брянске не сообщают, были ли пострадавшие или погибшие в результате мощного пожара.
Напомним, территория приграничного села Новопетровка Белгородской области РФ якобы была атакована беспилотниками, заявили в России. Операцию провели три беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре 13 июня произошел мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе по улице Захарова. Огонь охватил территорию площадью 20 кв. м, предварительно, горела колонна для переработки дизельного топлива.
Как писал OBOZREVATEL:
– Жители Белгородской области Российской Федерации, вынужденные покинуть дома после стихийной "бавовны", с ужасом рассказывают о "геройствах" собственной армии, которая прибыла по приказу минобороны в регион "спасать" мирное население. Солдаты своевольно селятся в пустых квартирах и домах, выносят оттуда всю технику и устраивают пьяные дебоши.
– Кроме того, жители Белгородщины после эвакуации жалуются на мизерные выплаты от властей.
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