В России загорелся военный госпиталь в Брянской области: пропаганда говорит о диверсии

Днем 18 июня в российском городе Брянск произошел мощный пожар, после чего поднялся огромный столб черного дыма. Пропагандисты утверждают, что возгорание произошло в военном госпитале.

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При этом в РФ уже придумали причину пожара и заявили о якобы диверсии. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В РФ утверждают, что военный госпиталь пока еще находится на этапе строительства. Пожар виден со всех районов Брянска, а сам очаг расположен в Володарском районе областного центра.

Спустя некоторое время брянские пожарные заявили, что локализовали возгорание. Официальную причину пожара кроме пропагандистской "диверсии" в МЧС РФ не называют.

Также в Брянске не сообщают, были ли пострадавшие или погибшие в результате мощного пожара.

Напомним, территория приграничного села Новопетровка Белгородской области РФ якобы была атакована беспилотниками, заявили в России. Операцию провели три беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 13 июня произошел мощный пожар на нефтеперерабатывающем заводе по улице Захарова. Огонь охватил территорию площадью 20 кв. м, предварительно, горела колонна для переработки дизельного топлива.

Как писал OBOZREVATEL:

– Жители Белгородской области Российской Федерации, вынужденные покинуть дома после стихийной "бавовны", с ужасом рассказывают о "геройствах" собственной армии, которая прибыла по приказу минобороны в регион "спасать" мирное население. Солдаты своевольно селятся в пустых квартирах и домах, выносят оттуда всю технику и устраивают пьяные дебоши.

– Кроме того, жители Белгородщины после эвакуации жалуются на мизерные выплаты от властей.

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