В Москве в ночь на 19 июня неизвестные попытались помешать работе железной дороги. Было подожжено несколько релейных шкафов близ ж/д путей на Варшавском шоссе.

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РосСМИ пишут, что повреждено по меньшей мере три из них. На видео с места инцидента видно, что следы горения есть на четырех шкафах (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Один из пропагандистских источников пишет, что эти релейные шкафы обеспечивали работу семафоров (это устройство для регулирования железнодорожного движения) и расположены друг от друга на расстоянии 1,5 метра. Стоят они на юге города, между станциями Варшавская и Нагатинская.

Перед поджогом закрытые на замок шкафы вскрыли. Возгорание заметили в 01:57 понедельника, огонь потушили порошковыми огнетушителями еще до приезда пожарных на площади трех квадратных метров. На место вызвали полицию и МЧС.

Пропагандисты утверждают, что на график движения поездов чрезвычайное происшествие не повлияло.

С места "диверсии" неизвестному или неизвестным удалось скрыться. Кто именно совершил поджог, информации у росСМИ нет. Силовики страны-агрессора по состоянию на утро 19 июня продолжали поиски.

Добавим: релейный шкаф – это металлический шкаф специальной конструкции, предназначенный для размещения вне помещений аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики.

Последний раз диверсанты поджигали релейные шкафы на железной дороге в Москве 26 мая на улице Карачаровской.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 18 июня в Брянской области России беспилотниками якобы была атакована электроподстанция Марицкая недалеко от города Севск. РосСМИ сообщали, что в результате минимум 10 населенных пунктов были без света.

– Днем 18 июня мощный пожар разгорелся в Брянске. Над местом инцидента поднялся огромный столб черного дыма. Пропагандисты утверждали, что горел недостроенный военный госпиталь.

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