В Подмосковье вспыхнул мощный пожар на спиртзаводе, валит дым. Фото и видео

В селе Осташево Волоколамского района Московской области днем 30 мая разгорелся масштабный пожар на местном спиртзаводе. Его площадь – не менее 1000 квадратов, экстренные службы присвоили ЧП повышенный ранг сложности.

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Согласно информации в российских Telegram-каналах, на территории завода прогремело по меньшей мере два взрыва. Что послужило причиной возгорания, информации еще нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Один из пропагандистских информисточников заявил, что горит складское помещение. На большой площади зафиксирован разлив спирта.

Известно, что предприятие принадлежит компании "Константа-Фарм М" (производитель спиртосодержащей фармацевтической продукции). Эта фирма в Осташево находится по адресу Рузское шоссе, 24. После того, как там начался пожар, шоссе перекрыли для проезда.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранним утром 30 мая в России произошло новое ЧП на железной дороге. Сообщение было прервано возле станции Ульяновск-2, там сошел с рельсов грузовой поезд. Причиной инцидента назвали диверсию.

– В ночь на 29 мая в Челябинске на лесоторговой базе вспыхнул масштабный пожар. Площадь составляла минимум 2600 квадратных метров. Заявляется, что возгорание произошло на открытой площадке хранения досок и бруса.

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