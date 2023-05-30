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В Подмосковье вспыхнул мощный пожар на спиртзаводе, валит дым. Фото и видео

Дарья Дурова
Новости России
2 минуты
2,0 т.
Пожар на российском спиртзаводе

В селе Осташево Волоколамского района Московской области днем 30 мая разгорелся масштабный пожар на местном спиртзаводе. Его площадь – не менее 1000 квадратов, экстренные службы присвоили ЧП повышенный ранг сложности.

Видео дня

Согласно информации в российских Telegram-каналах, на территории завода прогремело по меньшей мере два взрыва. Что послужило причиной возгорания, информации еще нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Огромное облако дыма
Пожар в Осташево 30 мая

Один из пропагандистских информисточников заявил, что горит складское помещение. На большой площади зафиксирован разлив спирта.

Возгорание произошло на спиртзаводе
Пожар в районе Рузского шоссе в Осташево

Известно, что предприятие принадлежит компании "Константа-Фарм М" (производитель спиртосодержащей фармацевтической продукции). Эта фирма в Осташево находится по адресу Рузское шоссе, 24. После того, как там начался пожар, шоссе перекрыли для проезда.

Осташево на карте

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранним утром 30 мая в России произошло новое ЧП на железной дороге. Сообщение было прервано возле станции Ульяновск-2, там сошел с рельсов грузовой поезд. Причиной инцидента назвали диверсию.

– В ночь на 29 мая в Челябинске на лесоторговой базе вспыхнул масштабный пожар. Площадь составляла минимум 2600 квадратных метров. Заявляется, что возгорание произошло на открытой площадке хранения досок и бруса.

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