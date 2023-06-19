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В Москве загорелся мощный пожар на ремонтно-механическом заводе: поднялся черный дым. Видео

Марина Погорилко
Новости России
1 минута
3,7 т.
В Москве загорелся мощный пожар на ремонтно-механическом заводе: поднялся черный дым. Видео

В понедельник, 19 июня, в столице государства-агрессора РФ Москве вспыхнул сильный пожар на ремонтно-механическом заводе в Кузьминках. Огонь охватил 100 квадратных метров кровли, пожару присвоен 1 ранг.

Видео дня

Об этом сообщили российские СМИ. На опубликованных в сети кадрах видно огромный столб черного дыма. Люди из здания эвакуированы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В Москве загорелся мощный пожар на ремонтно-механическом заводе: поднялся черный дым. Видео

Отмечается, что четырехэтажное строение, которое вспыхнуло, якобы находится на реконструкции. Другие подробности устанавливаются.

Напомним: также в ночь на 19 июня в Москве неизвестные попытались помешать работе железной дороги. Было подожжено несколько релейных шкафов у железнодорожных путей на Варшавском шоссе, в результате чего по меньшей мере три из них повреждены.

Перед поджогом закрытые шкафы открыли, сломав замки. Возгорание было замечено в 01:57 в понедельник, огонь потушили порошковыми огнетушителями еще до приезда пожарных на площади трех квадратных метров. На место вызвали полицию и МЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 мая масштабный пожар разгорелся в селе Осташево Волоколамского района Московской области на местном спиртзаводе. Его площадь – не менее 1000 квадратов, экстренные службы предоставили ЧП повышенный ранг сложности;

– днем 18 июня мощный пожар вспыхнул в Брянске. Над местом инцидента поднялся огромный столб черного дыма. Пропагандисты утверждали, что горел недостроенный военный госпиталь.

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