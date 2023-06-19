В Москве загорелся мощный пожар на ремонтно-механическом заводе: поднялся черный дым. Видео

В понедельник, 19 июня, в столице государства-агрессора РФ Москве вспыхнул сильный пожар на ремонтно-механическом заводе в Кузьминках. Огонь охватил 100 квадратных метров кровли, пожару присвоен 1 ранг.

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Об этом сообщили российские СМИ. На опубликованных в сети кадрах видно огромный столб черного дыма. Люди из здания эвакуированы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что четырехэтажное строение, которое вспыхнуло, якобы находится на реконструкции. Другие подробности устанавливаются.

Напомним: также в ночь на 19 июня в Москве неизвестные попытались помешать работе железной дороги. Было подожжено несколько релейных шкафов у железнодорожных путей на Варшавском шоссе, в результате чего по меньшей мере три из них повреждены.

Перед поджогом закрытые шкафы открыли, сломав замки. Возгорание было замечено в 01:57 в понедельник, огонь потушили порошковыми огнетушителями еще до приезда пожарных на площади трех квадратных метров. На место вызвали полицию и МЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 мая масштабный пожар разгорелся в селе Осташево Волоколамского района Московской области на местном спиртзаводе. Его площадь – не менее 1000 квадратов, экстренные службы предоставили ЧП повышенный ранг сложности;

– днем 18 июня мощный пожар вспыхнул в Брянске. Над местом инцидента поднялся огромный столб черного дыма. Пропагандисты утверждали, что горел недостроенный военный госпиталь.

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