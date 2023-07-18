Очень боятся атак? Россияне усиливают ПВО в Калуге. Фото

Страна-агрессор Россия на фоне опасений атак по своей территории усиливается противовоздушной обороной. Новые комплексы ПВО были установлены в Калуге.

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Об этом сообщает партизанское военное движение "Атеш". Отметим, что город расположен примерно в 190 километрах от российской столицы Москвы (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным агента "Атеш", там россияне увеличили количество радиолокационных станций (РЛС) для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, определения их дальности, скорости. А также самих пусковых установок для отражения целей.

Партизаны сообщали об этой точке еще полторы недели назад. Ее координаты – 54.503189, 36.391722. Ныне установок там стало больше, они видны на фото.

"Видимо, мы нашли "жирную" цель", – иронически отметили в партизанском движении.

Россиян и жителей временно оккупированных территорий Украины там попросили отправлять фото и координаты российских систем противовоздушной обороны, где бы они ни были размещены.

Напомним: в январе Россия установила системы ПВО на крышах админзданий в центре Москвы. Это были ЗРГК "Панцирь", в сети из-за них прокатилась волна мемов и фотожаб.

Однако эти комплексы не добавили россиянам защиты от "вражеских" атак, на которые они жаловались с тех пор. Одной из таких были события утра 4 июля, когда в РФ заявили об ударах "украинских" БПЛА, которые через Калужскую область якобы летели на Москву. Пропагандисты утверждали, что под самой столицей цели "были сбиты" хваленой российской ПВО, в то же время признали "удар" по воинской части.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля система ПВО якобы сработала в Белгородской области РФ. Страна-агрессор в этом традиционно обвинила Украину, утверждая, что "две цели были сбиты" и обошлось "без жертв".

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