Под Москвой утром прогремели взрывы: россияне заявили о работе ПВО и ударе по воинской части. Видео

Государство-террорист Россия 4 июля пожаловалось на утреннюю атаку беспилотников: через Калужскую область несколько целей якобы летели на Москву, но под самой столицей "были сбиты" хваленой российской ПВО. Так причину взрывов утром вторника в районе Новой Москвы местным жителям объяснили пропагандисты.

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Сами же россияне успели установить размер, цвет и тип дронов, и стали публиковать в сети кадры их "сбития". А позже в РФ признали "удар БПЛА" по воинской части в подмосковной Кубинке (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"О двух сильных взрывах в Новой Москве сообщают очевидцы. По их словам, хлопки прозвучали в районе поселка Валуево. Между ними прошло около пяти минут, а причиной могла стать работа ПВО", – писали российские Telegram-каналы.

Тем временем пропагандисты утверждали, что в Калужской области заметили "два БПЛА, которые летели на Москву".

Россияне уточняли, что речь идет о беспилотниках самолетного типа, которые летели на высоте 200 метров.

"Один из них был черного цвета размером три метра. Второй – сероватого и поменьше в размерах. Предварительно, эти цели были сбиты ПВО уже чуть позже, у МКАДа", – говорится в постах.

Позже пропагандисты объяснили, мол, причиной взрывов в Новой Москве точно были два беспилотника, которые сбила ПВО. При этом они путались в заявлениях о количестве дронов. Говорили, якобы в небе над Калужской область был замечен "один дрон, летящий в сторону столицы", по которому "также отработали силами ПВО".

Позже в РФ заявили, что "атака БПЛА" привела к "бавовне" на территории военной части в подмосковной Кубинке. Там сообщили о взрыве около 04:00, когда "дрон-камикадзе атаковал административное здание" части, но в результате взрыва "жертв и пострадавших нет". Из-за так называемой атаки самолеты, которые должны были следовать в аэропорт "Внуково", вынуждены были перенаправить в другие аэропорты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июля в российском городе Химки в 20 км от Москвы занялось предприятие по производству лакокрасочных материалов. Пламя охватило фактически гектар территории, в небо поднялись огромные клубы дыма.

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