В Белгородской области РФ сработала система ПВО: традиционно обвинили Украину. Фото и видео

В Белгородской области РФ сработала система противовоздушной обороны. В этом, традиционно обвинили Украину.

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Соответствующую информацию обнародовал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, областной центр "атаковали" 2 воздушные цели (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет", – написал глава региона.

Ранее в российском Белгороде в очередной раз пожаловались на атаку беспилотников. В этот раз по утверждениям кремлевских пропагандистов БПЛА якобы атаковал одну из местных ТЭЦ. Также о "бавовне" заявили в Псковской области.

Как известно, 26 мая в Белгородской области РФ пожаловались на новую порцию "бавовны". Местные жители сообщали о взрывах, обстрелах и атаке беспилотников.

Ранее сообщалось, что на территории страны-террориста России произошли очередные диверсии. В Белгородской области дрон атаковал здание "Газпрома".

Как сообщал OBOZREVATEL, легион "Свобода России" опубликовал видео операции в Белгородской области. Кадры демонстрируют трусость и непрофессионализм военных РФ.

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