'Обратились жители': в легионе 'Свобода России' назвали цель спецоперации в Белгородской области

В легионе "Свобода России" рассказали о целях их действий в Белгородской области. Там отметили, что о проведении миротворческой операции их попросили сами жители региона.

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Об этом в эфире телеканала FREEДOM рассказал представитель легиона с позывным "Цезарь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По его словам, жители Белгородской области устали от войны и обстрелов, из-за которых они страдают в связи с непрофессионализмом войск РФ.

В частности, российские пилоты и артиллеристы уже не раз случайно наносили удары по своей же территории. Чего только стоит случай, когда на Белгород сбросили несколько авиабомб.

"К нам белгородцы обратились с просьбой провести миротворческую операцию на их территории. Потому что им надоело, что их бомбят вот так на ровном месте", – говорит "Цезарь".

В легионе отметили, что от местных жителей к ним поступило официальное письмо с просьбой о помощи.

Боец "Свободы России" также уточнил, что они имеют ввиду, когда говорят о миротворческой операции – речь идет именно о "демилитаризации Белгородской области".

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские добровольцы, воюющие за Украину, 22 мая сообщили о новом, уже третьем рейде на территорию РФ. Они заявили об "освобождении Козинки" Белгородской области и заходе передовых групп в Грайвороне.

– В ГУР подтвердили, что российские добровольцы проводят операцию в Белгородской области и назвали ее основную цель.

– Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил о введении на территории региона "контртеррористической операции", а в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что из региона эвакуировали ядерные запасы. Подробнее об этих событиях читайте в материале OBOZREVATEL.

– Не исключено, что целью спецоперации РДК является захват базы хранения ядерного оружия, расположенной вблизи села Антоновка. Причем именно захват, а не уничтожение, иначе были бы применены дроны или ракеты.

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