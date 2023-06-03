'Обещали зеркальные удары! Трепло!' Россиянин возмутился бездействием РФ на фоне 'бавовны' и обеспокоился судьбой Путина. Аудио

Гражданин России позвонил на горячую линию министерства иностранных дел РФ и потребовал "зеркальных ударов" по Украине. Он обрушился с критикой на главу МИД РФ Сергея Лаврова и представительницу Марию Захарову, обвинив российских дипломатов в бездействии.

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Аудиозапись звонка россиянина обнародовал Telegram-канал "Досье шпиона", который ведется от имени сотрудника одной из спецслужб. Мужчина позвонил в департамент информации и печати МИД РФ с вопросом, когда же Москва объявит Украину "террористическим государством" (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

"Вы объявите Украину террористическим государством когда они Путина убьют?" – выдал недовольный гражданин страны-агрессора.

На возражение сотрудника ведомства, что все запросы принимаются в "письменном виде без применения нецензурной лексики, угроз и оскорблений", он заявил, что российские власти попросту боятся украинцев.

"Вы обещали зеркальные удары за удары дронами на Кремль, можно узнать, какие удары вы сделали? Трепло! Болтуны пустопорожние! Вы трусливые мажоры, жрущие российский бюджет", – набросился россиянин на внешнеполитическое ведомство.

Он заявил, что российские дипломаты "не умеют делать свою работу", потому что они "мгимошные мажоры" (МГИМО – Московский государственный институт международных отношений), которые "не видели жизнь" и "не представляют, что такое сидеть в окопах".

Он также возмутился, что МИД РФ оставил без ответа заявление президента США Джо Байдена, когда тот назвал Путина убийцей.

"У нас президента оскорбляют, президента убивают, а наш МИД сидит и в носу ковыряет! Вот поэтому вас ненавидит вся Россия! Вы даже дипломатов (США. – Ред.) не выслали после атаки на жизнь президента РФ! Вы нахлебники, понятно?" – заявил разгневанный россиянин.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– 30 мая Москву массированно атаковали беспилотники, в атаке РФ обвинила Украину. Путин заявил, что Киев якобы "провоцирует" Россию на "зеркальные действия", и пообещал "посмотреть, что с этим делать".

– В Офисе президента Украины назвали угрозы Путина признаком неадекватности и заявили, что он "находится в состоянии аффекта". Там также отметили, что Киев не имеет прямого отношения к атаке, и пошутили, что, возможно, российские дроны, не желая бомбить Украину, "возвращаются к своим создателям".

– В Воздушных силах ВСУ атаку на Москву объяснили внутренними проблемами России.