'Норд-Ост', 'Рязанский сахар' и другие теракты в РФ, из которых торчат 'уши' российских спецслужб времен Путина

В концертном зале "Крокус Сити Холл" в Москве вечером 22 марта произошел масштабный теракт – несколько человек в камуфляже открыли огонь из автоматов прямо во время музыкального концерта. В здании раздался взрыв и вспыхнул пожар, по официальным данным погибли по меньшей мере 40 человек, еще около сотни ранены.

Власти РФ уже успели обвинить Украину, тогда как в украинской разведке стрельбу в Москве назвали провокацией российских спецслужб, выполненной по указанию диктатора Владимира Путина. Причем это уже далеко не первый теракт, в котором подозревают путинский режим. OBOZ.UA предлагает вспомнить другие и рассказывает, какую выгоду они могли принести Кремлю.

"Рязанский сахар"

В сентябре далекого 1999 года Россию всколыхнула серия взрывов в жилых домах. Теракты были совершены в российских городах Буйнакске, Москве и Волгодонске. Многоэтажки были взорваны с помощью заложенной в подвале взрывчатки.

Тогда 307 человек погибли, еще более 1700 получили ранения разной степени тяжести или пострадали в той или иной степени. Москва официально обвинила в терактах руководителей группировки "Исламский институт "Кавказ" Эмира аль-Хаттаба и Абу Умара, якобы нанявших северокавказских боевиков.

Однако по мнению многих аналитиков, в частности, исследователя и историка Юрия Фельштинского, бывших сотрудников ФСБ Александра Литвиненко, Михаила Трепашкина, политолога Андрея Пионтковского и других, взрывы в жилых домах организовала ФСБ РФ и непосредственно тогдашний премьер Путин.

Согласно этой версии, взрывы были выгодны Москве и, напротив, не выгодны боевикам. Кроме того, именно после них Путин добился повышения рейтинга и, как следствие, победы на президентских выборах 2000 года. Также среди вероятных целей терактов называли желание Кремля усилить роль ФСБ в политической жизни РФ, попытку запугать политических соперников Путина, а также необходимость оправдать Вторую чеченскую войну.

"В сентябрьских событиях 1999 года даже по версии ФСБ не участвовали чеченцы – ни один чеченец даже по версии ФСБ, Владимира Путина, Николая Патрушева – в сентябрьских событиях 1999 года не участвовал. А между тем из-за них была начата Вторая чеченская война. Сентябрь 1999 – это чистый, доказанный случай преступления спецслужб России против народа", – говорил историк Юрий Фельштинский.

Трагедия Норд-Оста

Более двадцати лет назад, вечером 23 октября 2002 года, здание Театрального центра в Москве на Дубровке захватила группа из 40 чеченских боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. В это время там шел мюзикл "Норд-Ост". В заложниках оказались более 900 человек: актеры, персонал театра, зрители, в том числе дети.

Через три дня российские силовики начали штурм, в ходе которого были застрелены все боевики, а неизвестным газом были отравлены насмерть, по разным данным, от 130 до 174 заложников. Около 700 человек пострадали, некоторые получили инвалидность второй и третьей ступеней. Сами чеченцы не убили ни одного человека.

В телевизионном обращении Путин поблагодарил силовиков за спасение сотен заложников и извинился за то, что не удалось спасти других. Годы спустя, в марте 2018 года Путин заявил, что лично приказал начать штурм, поскольку боевики якобы собирались устроить "расстрел заложников на Красной площади с целью оказать давление на политическое руководство России".

В трагедии Норд-Оста ряд аналитиков также нашли след путинских спецслужб. В частности, адвокат Михаил Трепашкин утверждал, что перед терактом Мовсар Бараев был замечен в Москве на месте встречи с людьми, приезжавшими на автомобилях администрации Путина.

А бывший сенатор Сергей Пугачев утверждал, что во время теракта МВД перехватило переговоры, в которых другой организатор теракта – Руслан "Абубакар" Эльмурзае якобы получал команды от сотрудников ФСБ.

Теракты в метро России

В период с 1996 по 2017 год в метро РФ произошло девять терактов. Первый произошел в Москве 11 июня 1996 года на перегоне между станциями "Тульская" и "Нагатинская". Под пассажирским сидением сработала бомба мощностью 500 граммов тротила. Погибли четыре человека, еще 12 получили ранения. Через полтора года были задержаны двое подозреваемых, имена которых не разглашались.

Одним из самых кровавых был теракт на станции "Пушкинская" в Москве, который произошел 8 августа 2000 года. Тогда погибли 13 человек, еще 118 получили ранения.

Но самым страшным был взрыв 6 февраля 2004 года, который произошел между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" в метро Москвы. Бомбу, начиненную металлическими предметами, мощностью около 4 кг тротила, взорвал террорист-смертник, погиб 41 человек, 250 получили ранения.

31 августа 2004 года на станции "Рижская" в Москве погибли десять человек, в том числе два террориста. Еще 46 получили ранения.

29 марта 2010 года в местро столицы РФ сработали две бомбы: на станции "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек, более 70 были госпитализированы.

3 апреля 2017 года взрыв неустановленного устройствапроизошел в метро Санкт-Петербурга, в вагоне на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Погибли 14 человек вместе главным подозреваемым, еще полсотни были ранены. Ответственности за теракт никто не взял.