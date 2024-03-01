"Ничего сказать": Песков сделал циничное заявление в день прощания с Навальным

В день похорон российского оппозиционера Алексея Навального пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего сказать родным умершего. Церемония прощания началась утром 1 марта в Москве.

В то же время представитель Кремля пригрозил россиянам ответственностью за любые "несанкционированные сборища". Об этом он сказал в комментарии росСМИ.

"Те, кто примет участие в несанкционированных акциях в день похорон Навального, будут нести ответственность по закону", – предупредил пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, в Кремле не могут дать оценку Навальному как политической фигуре.

Напомним: о внезапной смерти Навального в исправительной колонии в России заявили 16 февраля 2024 года. Политику было 47 лет.

Отпевание оппозиционера начали утром в пятницу, 1 марта, в московском храме "Утоли моя печали". Похоронят россиянина на Борисовском кладбище. Сторонники Навального искали большой зал для публичной церемонии прощания, однако им везде отказывали.

Силовики перед похоронами Навального усилили охрану в Москве и "глушили" интернет.

Как писал OBOZ.UA, 29 февраляЕвропейский парламент принял резолюцию "Об убийстве Алексея Навального и необходимости действий ЕС в поддержку политзаключенных и подавляемого гражданского общества в России". Депутаты заявили, что кремлевский диктатор Владимир Путин должен ответить за убийство.

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