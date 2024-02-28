Кремль хочет сорвать прощание с Навальным: бывший спичрайтер Путина рассказал о самом большом страхе режима. Видео

Церемонию прощания с российским политиком Алексеем Навальным назначили на 14:00 пятницы, 1 марта, в Москве. Кремль опасается, что на похороны оппозиционера придет слишком много недовольных людей.

Такое предположение сделал российский политолог Аббас Галлямов, признанный Кремлем иноагентом. В 2008-2010 годах он работал спичрайтером Владимира Путина (последний в тот период был премьер-министром РФ).

О дате похорон сообщила в соцсети Кира Ярмыш, пресс-секретарь Навального. Отпевание состоится в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в московском районе Марьино, а захоронение – на Борисовском кладбище.

Соратники оппозиционера 28 февраля заявили, что зал для прощания им найти пока не удалось, а власти продолжают настаивать на "тихих семейных" похоронах.

"Судя по количеству цветов, которые несли к мемориалам, количеству мемориалов, – есть все шансы, что людей на похоронах будет очень много", – предположил Галлямов.

Он считает, что это "окончательно добьет" кремлевский тезис о том, что граждан, которые выступают против Путина, войны и поддерживают российскую оппозицию, ничтожно малое количество.

"Картинка в пропаганде – она сильнее слов, она всегда побеждает слова и тем более абстрактные цифры, вроде 70-80-90% о которых говорит ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения. – Ред.). Поэтому Кремль, конечно, хотел бы не допустить появления этой картинки", – заявил экс-спичрайтер Путина.

Он уверен в том, что развязанной против Украины войной недовольны больше половины населения РФ.

"Это совершенно очевидно. Да, не все они сторонники Навального, очень многие недовольны просто потому, что они разочаровались в войне. Больше не верят ни в какой успех и хотят, чтобы этот кошмар поскорее закончился. И Навальный, который выступал последовательным критиком "СВО" и режима, – это теперь уже их лидер. Поэтому протест может быть по-настоящему массовым. Хотя фактор страха есть", – поделился мнением Галлямов.

Он уверен, что в Кремле видят реальную социологию и понимают, что "просто катастрофически проигрывают" с точки зрения общественного мнения.

Как писал OBOZ.UA:

– 16 февраля в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии. Утверждается, что заключенному резко стало плохо после прогулки, а реанимационные мероприятия результатов не дали.

– 25 февраля на пресс-конференции "Украина. Год 2024" руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Навальный умер естественной смертью из-за тромба.

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