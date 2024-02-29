'Путин должен ответить за убийство Навального': Европарламент принял резолюцию с призывом поддержать оппозицию в РФ

Европейский парламент принял резолюцию "Об убийстве Алексея Навального и необходимости действий ЕС в поддержку политзаключенных и подавляемого гражданского общества в России". Депутаты заявили, что кремлевский диктатор Владимир Путин должен ответить за убийство.

Об этом сообщает пресс-служба ЕП. В четверг, 29 февраля, в Страсбурге за документ проголосовали 506 депутатов, 9 выступили против, 32 воздержались.

"Европейский парламент решительно осуждает убийство Алексея Навального и полностью поддерживает Юлию Навальную в ее решимости продолжать его дело. В принятой в четверг резолюции они подчеркивают, что полная уголовная и политическая ответственность за его смерть лежит на российском государстве и, в частности, на его президенте Владимире Путине, который должен понести ответственность", – говорится в сообщениии.

Депутаты Европарламента предупреждают, что убийство Алексея Навального является еще одним признаком усиления и систематических репрессий в России, и требуют независимого и прозрачного международного расследования его убийства, чтобы раскрыть правду, обеспечить ответственность и добиться справедливости.

В резолюции говорится, что политическая система России контролируется консолидированным авторитарным режимом с безудержной коррупцией, который использует фальсифицированные выборы как подобие демократии и концентрирует всю власть в руках Владимира Путина.

Депутаты подчеркнули, что народ России нельзя путать с "воинственным, автократическим и клептократическим режимом Кремля". Они выразили солидарность со всеми теми в России и за ее пределами, кто, несмотря на целенаправленно жестокие репрессии и тяжелые личные последствия, продолжает находить смелость говорить правду.

"Алексей Навальный олицетворял борьбу за свободу России и за демократию в России своей мечтой о "красивой России будущего", – отметили депутаты Европарламента, призывая ЕС и его государства-члены продолжать демонстрировать неизменную солидарность и активно поддерживать независимую российскую гражданскую политику.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году российские власти усилили подавление голосов оппозиции в стране, предупреждают депутатов Европарламента.

Они также призвали ЕС и партнеров-единомышленников во всем мире продолжать политическую, экономическую и военную поддержку Украины как лучший ответ на нынешнюю репрессивную и агрессивную практику кремлевского режима.

"Решающая победа Украины может привести к реальным изменениям в Российской Федерации, в частности к деимпериализации, деколониализации и рефедерализации, которые являются необходимыми условиями для установления демократии в России", – считают в ЕП.

Парламент призывает Комиссию и, в частности, Европейскую службу внешних действий разработать активную, долгосрочную стратегическую политику в отношении России, которая эффективно отвечает сегодняшним реалиям отношений между ЕС и Россией, ситуации с правами человека в России и потребностями в поддержке представители российского гражданского общества и оппозиции в изгнании.

Как писал OBOZ.UA:

– 16 февраля в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии. Утверждается, что заключенному резко стало плохо после прогулки, а реанимационные мероприятия результатов не дали.

– 25 февраля на пресс-конференции "Украина. Год 2024" руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Навальный умер естественной смертью из-за тромба.

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