Не только YouTube: в России начали блокировать защищенный мессенджер Signal

Страна-агрессор РФ начала блокировать защищенный мессенджер Signal на своей территории. Он перестал работать без VPN или включенного режима обхода блокировок.

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О проблеме сообщили российские СМИ. Рост жалоб на работу Signal был зафиксирован рано утром в пятницу, 9 августа.

К середине дня пользователи сервиса "Сбой.рф" оставили более 1,8 тыс. сообщений о проблемах в работе мессенджера.

Как известно, Signal использует протокол сквозного шифрования для всех чатов.

Это позволяет защитить сообщения от перехвата операторами мобильной связи и спецслужбами.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне власти РФ начали блокировку видеохостинга YouTube. У многих пользователей не открывалось как мобильное приложение, так и десктопная версия. При попытке перехода на сайт у многих появлялось уведомление об отсутствии соединения.