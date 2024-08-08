В России перестал работать YouTube: что происходит

В России утром 8 августа возникли массовые проблемы з популярным видеохостингом YouTube. У многих пользователей не открывалось как мобильное приложение, так и десктопная (ПК) версия.

Видео дня

Это зафиксировали многие популярные онлайн-сервисы, которые собирают информацию о сбоях интернет-сайтов. Один из них за несколько часов насчитал почти 5 тысяч жалоб на некорректную работу YouTube (на 11:20 четверга).

При попытке перехода на сайт у многих россиян появлялось уведомление об отсутствии соединения.

У пользователей мобильной версии YouTube приложение запускалось "пустым" – вместо видео и подписей отображались белые поля.

Напомним: недавно в РФ решили ограничить скорость загрузки видео на YouTube вплоть до 70%.

25 июля депутат госдумы Александр Хинштейн объяснял, что это шаг против администрации видеохостинга – якобы она нарушает российское законодательство. Интересно, что на следующий день Хинштейн изменил позицию и объяснил замедление сервиса исключительно "отказом Google (этой компании принадлежит YouTube. – Ред.) заниматься своими российскими серверами".

Как ранее сообщал OBOZ.UA, депутат госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила необходимость блокировки YouTube тем, что "мы не очень можем обучить людей делать выводы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!