'Не можем обучить людей': чемпионка ОИ из РФ обвинила россиян в необходимости заблокировать YouTube

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина объяснила необходимость блокировки YouTube на территории РФ тем, что "мы не очень можем обучить людей делать выводы". Так называемая депутатка Государственной думы также возмутилась, что тема доступа к видеохостинга вызвала возмущение у россиян.

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Об этом Роднина заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также косвенно подтвердила, что российские власти просто намерены усилить влияние и объемы государственной пропаганды, закрывая доступ к альтернативным источникам информации.

"Ситуация с YouTube означает, что мы не очень можем обучить людей делать выводы. У нас многие еще и поступают неправильно: используют средства связи не для образования, а для личных целей и определенной пропаганды. Если что-то и будут делать с YouTube, то это будет широко обсуждаться. Сегодня в России ни один нашумевший проект не проходит без бурного обсуждения среди специалистов и населения. Вероятно, могут победить те, кто смотрит, как готовят борщи", – сказала Роднина.

Накануне стало известно, что российские власти потребовали от операторов связи замедлить скорость воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду через специализированное оборудование.

Как сообщал OBOZ.UA, проблемы с доступом к YouTube в России возникли с 1 августа.

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