В РФ начали замедлять работу YouTube: анонсированы радикальные меры

В стране-агрессоре России запускают оборудование для искусственного замедления отдельных сегментов сети. Уже к концу текущей недели скорость загрузки сервиса YouTube на стационарных компьютерах может снизиться до 40%, а к концу следующей до 70%.

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По крайней мере, так считает глава комитета Госдумы по связи и IT Александр Хинштейн. Он уточнил, что мероприятие коснется именно стационарных компьютеров. Дело в том, что "оборудование для замедления" не в состоянии анализировать трафик мобильных сетей.

"Все происходящее является следствием антироссийской политики ресурса, который последовательно удаляет каналы наших публичных деятелей с позицией, отличной от западной точки зрения", – заявил Хинштейн.

Российский депутат назвал процесс "деградацией YouTube" и "вынужденным шагом", который якобы направлен не против пользователей сети, а против "иностранной администрации ресурса", которая якобы "нарушает и игнорирует законодательство" РФ.

Хинштейн также отметил, что дальнейшая судьба YouTube в РФ зависит "исключительно от самого сервиса" и добавил, что существуют альтернативные площадки, и они "в России развиваются сейчас очень активно".

В законе РФ о так называемом "рунете" сказано, что при угрозе национальному сегменту интернета Россия может ввести централизованное управление сетью и замедлять трафик некоторых ресурсов.

Издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на должностных лиц, утверждает, что замедление коснется только фиксированных сетей связи, поскольку "технические средства противодействия угрозам" не работают с трафиком мобильных сетей, поскольку последний зашифрован. Но 90% трафика YouTube приходится именно на мобильные сети.

Google, владелец сервиса YouTube, после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину угрожал отключить программно-аппаратный комплекс Google Global Cache, предназначенный для оптимизации нагрузки на мощности провайдеров. Хотя приложения GGC в Google не стали отключать, компания перестала поставлять в РФ новые серверы. За последние два года количество существующих в РФ серверов Google сократилось с около 700 до 450.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее власти в РФ отрицали планы правительства по торможению, а затем и блокировке YouTube уже в сентябре. Спикер Кремля Дмитрий Песков тогда утверждал, что "нет, таких планов не было".

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