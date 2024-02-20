Не случайность? Путин повысил в звании заместителя директора ФСИН после смерти Навального: чиновник причастен и к пыткам украинцев

Спустя три дня после сообщения о смерти в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального президент РФ Владимир Путин наградил заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН) РФ Валерия Бояринева. Диктатор подписал указ о присвоении ему звания генерал-полковника.

Об этом пишут российские СМИ, связывая это поощрение со стремительной смертью Навального. Тем временем правозащитники утверждают: кроме репрессий в отношении "врага Путина" Бояринев причастен к убийствам сотен украинских пленных.

Ряд оппозиционных российских СМИ обратили внимание на указ президента РФ Владимира Путина о присвоении новых званий ряду начальников ФСИН. Документ датирован 19 февраля, он был подписан спустя считанные дни после появления информации о смерти Навального в исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. Он якобы "почувствовал себя плохо" после утренней прогулки.

В частности, новое звание генерал-полковника от Путина получил заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев. Имя этого человека всплывало в контексте ограничения прав Навального. Оппозиционные журналисты утверждают, что именно Бояринев отдавал соответствующие распоряжения в отношении лидера российской оппозиции.

В частности, пишут оппозиционные СМИ РФ, в июле 2023 года в ходе заседания суда стало известно, что Бояринев прислал в колонию №6 во Владимирской области, где на тот момент отбывал срок политик, распоряжение ограничить сумму, на которую Навальный может покупать еду в заключении. А в 2021 году Бояринев комментировал дело Навального журналистам, напоминая, что политик лишен права голосовать на выборах.

СМИ подчеркивают, что подготовка подобного указа к подписанию как правило продолжается от нескольких недель до нескольких месяцев.

В то же время, российские правозащитники утверждают, что Бояринев лично ответственен за убийства сотен украинских пленных.

"Бояринев исполнил желание Путина - физическое устранение главного политического оппонента. Также под кураторством Бояринева запытали сотни украинских пленных, выбив из многих явки с повинными в геноциде и расстрелах мирного населения с целью оправдания войны", – утверждает Gulagu.net.

По данным правозащитной организации, в ближайшее время Бояринев с высокой долей вероятности получит также продвижение по карьерной лестнице.

"И теперь - награда для убийцы - новое звание и, вероятно, в ближайшее время отстранение генерал-полковника Аркадия Гостева (выходец из МВД) с поста директора ФСИН и назначение палача Бояринева на должность начальника ГУЛАГа. Источник Gulagu.net подтверждает, что соответствующее согласование по линии ФСБ для подписания указа Путина уже прошло и вопрос лишь в дате публикации этого решения", – отмечено в сообщении.

Напомним, 16 февраля в России заявили о смерти Навального в исправительной колонии. Согласно официальному заявлению, он якобы внезапно "почувствовал себя плохо" после утренней прогулки.

Родным политика российские следователи заявили, что не отдадут тело Навального еще две недели. Более того: им не позволили даже взглянуть на него.

Мировые лидеры высказались по поводу смерти Навального, заявив о том, что это было убийство. По мнению президента США Джо Байдена, за смерть политика несет ответственность Путин.

Аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский, он призвал мировых лидеров отреагировать на очередное преступление Кремля.

Тем временем в России начались задержания участников памятных акций: сотни человек задержаны за возложение цветов к стихийным мемориалам в память об оппозиционном политике.