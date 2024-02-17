Соратники Навального подтвердили его смерть: в России начались задержания участников памятных акций. Фото и видео

Команда Алексея Навального подтвердила его смерть. Пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что матери Навального уведомление, где указано, что он скончался 16 февраля в 14:17 по местному времени (11:17 по Киеву). Тем временем в России уже есть первые задержания участников акций в память о Навальном.

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея. Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде (центр Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области РФ. – Ред.)", – заявила Ярмыш.

Она добавила, что тело погибшего забрали следователи Следственного комитета РФ и проводят с ним "исследования".

В "Фонде борьбы с коорупцией", основанном Навальным, потребовали немедленно передать тело семье.

Акции сторонников Навального разгоняют

Тем временем в городах России начались акции в связи со смертью Навального в колонии.

В Москве люди вышли к "Стене скорби". По рациям полиция обяъявила: "Если плакаты будут, начинаем задержания. Только инвалидов и стариков не трогаем". Сразу после этого была задержана девушка.

ОМОНовцы оттесняли желающих возложить цветы к служебной машине. По состоянию на 12:20 (по Киеву) российское независимое издание SOTA сообщала о 15 задержанных.

Предварительно, их решили оформлять по статье о "неповиновении полиции".

В Сыктывкаре (столица Республики Коми, РФ) при попытке возложения цветов к памятнику жертвам репрессий была задержана активистка Татьяна Иванова.

Полиция заявила, что она якобы похожа на преступницу из ориентировки. А цветы у памятника, как отмечает "Собрание общественности Коми", коммунальщики регулярно убирают и выбрасывают.

В Уфе у памятника жертвам репрессий за ночь были убраны принесенные цветы, однако утром уже появились новые. На месте дежурит полиция.

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