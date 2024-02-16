За смерть Навального несет ответственность Путин, – Байден

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин несет ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального в колонии. Он также призвал поддерживать Украину и не позволять Москве делать "все, что она хочет", как это делал "предыдущий президент" США.

С соответствующим заявлением Байден выступил на брифинге в Белом доме. В частности, он выразил соболезнования семье Навального и назвал сообщение о смерти оппозиционера правдивым, хотя добавил, что не знает точных деталей.

"Я точно не удивлен и возмущен новостью (о смерти Навального. – Ред.). Он смело противостоял коррупции, насилию и всему плохому, что делало правительство", – сказал Байден.

Навального отравили и содержали в тюрьме по сфабрикованным преступлениям, но это не помешало ему быть "мощным голосом правды", сказал президент США.

"Путин ответственен за убийство Навального, это еще одно доказательство жестокости Путина, он готов убивать не только граждан других стран, но и своих граждан", – сказал глава американского государства.

Байден добавил, что Навальный "верил в свободу, во власть закона, в Россию" и протестовал против военных преступлений Путина, "против его чудовищной войны".

"История наблюдает за нами, за Палатой представителей: если мы не поддержим Украину, история нас осудит. Мы не должны повторять за предыдущим президентом (Дональдом Трампом. – Ред.) и позволять России делать все, что она хочет", – сказал президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, Байден еще в 2021 году предупреждал о "разрушительных" последствиях для России, если Навальный умрет в тюрьме. По словам президента Соединенных Штатов, он четко дал это понять Путину.

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний России заявила, что Навальный умер в колонии "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа РФ (арктическая зона Урала), где отбывал наказание по обвинениям в "мошенничестве" и "экстремизме". Ему якобы стало плохо после прогулки и он потерял сознание, реанимировать его не смогли.

Навального задержали 17 января 2021 года в "Шереметьево", когда он вернулся после лечения в Германии от отравления "Новичком".

Жена Навального Юлия с трибуны Мюнхенской конференции заявила, что не знает, верить ли новостям о его смерти, но если это правда, Путин "очень скоро" понесет наказание за то что, сделал с "Россией и ее семьей". Об Украине она промолчала.

Сам Навальный также не раз высказывался неоднозначно в отношении российской агрессии. Осенью 2014 года он заявил, что Крым "де-факто российский". Однако после масштабного вторжения в Украину он выступил за победу Украины и ее возвращение к границам 1991 года.

У него осталось двое детей от брака с Юлией Навальной. Старшей, Дарье, – 22 года, она учится в Стэнфорде. Младший, 15-летний Захар, предположительно, с 2019 года живет в Германии.

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