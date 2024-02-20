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"Нужна химическая экспертиза": российские следователи заявили адвокатам Навального, что не отдадут тело еще две недели

София Закревская
Новости России
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'Нужна химическая экспертиза': российские следователи заявили адвокатам Навального, что не отдадут тело еще две недели

Тело российского политика Алексея Навального, который 16 февраля умер в колонии, до сих пор не отдали его родным. Более того, этого не произойдет в ближайшие две недели из-за "необходимости проведения химической экспертизы".

Такое заявление сделали российские следователи в разговоре с матерью и адвокатами политика. Об этом в соцсети Х написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней(!) будет проводиться некая "химическая экспертиза", – сообщила она.

По мнению Ярмыш, таким образом в РФ хотят скрыть следы убийства Навального.

"Еще раз проговорю это: тело Навального прячут, чтобы скрыть следы убийства. 14-дневная "химическая проверка" – это неприкрытая ложь и издевательство", – отметила представитель политика. 

"Нужна химическая экспертиза": российские следователи заявили адвокатам Навального, что не отдадут тело еще две недели

Утром 19 февраля Следственный комитет России отсрочил выдачу тела Навального родственникам на неопределенный срок, объяснив это "проверкой смерти" политика.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии 16 февраля. В РФ заявили, что заключенному якобы стало плохо после прогулки, он потерял сознание.

– Команда Алексея Навального подтвердила его смерть. Пресс-секретарь российского оппозиционера сообщила, что матери Навального выдали справку, где указано, что он скончался 16 февраля в 14:17 по местному времени (11:17 по Киеву). В России начались первые задержания участников акций в память о Навальном.

– Впоследствии стало известно, что Навального могли обменять на Вадима Красикова – кремлевского агента, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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