'Нужна химическая экспертиза': российские следователи заявили адвокатам Навального, что не отдадут тело еще две недели

Тело российского политика Алексея Навального, который 16 февраля умер в колонии, до сих пор не отдали его родным. Более того, этого не произойдет в ближайшие две недели из-за "необходимости проведения химической экспертизы".

Такое заявление сделали российские следователи в разговоре с матерью и адвокатами политика. Об этом в соцсети Х написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней(!) будет проводиться некая "химическая экспертиза", – сообщила она.

По мнению Ярмыш, таким образом в РФ хотят скрыть следы убийства Навального.

"Еще раз проговорю это: тело Навального прячут, чтобы скрыть следы убийства. 14-дневная "химическая проверка" – это неприкрытая ложь и издевательство", – отметила представитель политика.

Утром 19 февраля Следственный комитет России отсрочил выдачу тела Навального родственникам на неопределенный срок, объяснив это "проверкой смерти" политика.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российский политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии 16 февраля. В РФ заявили, что заключенному якобы стало плохо после прогулки, он потерял сознание.

– Команда Алексея Навального подтвердила его смерть. Пресс-секретарь российского оппозиционера сообщила, что матери Навального выдали справку, где указано, что он скончался 16 февраля в 14:17 по местному времени (11:17 по Киеву). В России начались первые задержания участников акций в память о Навальном.

– Впоследствии стало известно, что Навального могли обменять на Вадима Красикова – кремлевского агента, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

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