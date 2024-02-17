"Убийца должен быть наказан": Зеленский обвинил Путина в смерти Навального и призвал мировых лидеров отреагировать
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть в колонии российского политика Алексея Навального. Он заявил, что ответственным за это является российский диктатор Владимир Путин.
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с президентом Франции Эмануэлем Макроном после переговоров в Париже. Глава государства призвал мировых лидеров не оставаться в стороне.
Зеленский подчеркнул, что президент РФ должен быть привлечен к ответственности за смерть Навального. Российского лидера он назвал одним из самых кровавых диктаторов в истории Европы.
"Путин вообще стал уже одним из самых кровавых диктаторов в европейской истории, но, к сожалению, его путь еще не окончен. Мы будем работать со всеми в мире, кто может привлечь его к ответственности. Я призываю каждого лидера мира сейчас не молчать и не оставаться в стороне. Убийца должен быть наказан", – заявил Зеленский.
Для того, чтобы достичь конкретных и справедливых результатов, все в этом мире, кто ценит жизнь, должны работать вместе, подчеркнул он.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Российский политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии 16 февраля. В РФ заявили, что заключенному якобы стало плохо после прогулки, он потерял сознание. На его смерть уже отреагировали в НАТО и ЕС.
– Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин несет ответственность за смерть оппозиционера Алексея Навального в колонии.
– Жена осужденного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная отреагировала на новость о его смерти в колонии. Она заявила, что президент РФ Владимир Путин очень скоро понесет ответственность за то, что сделал с Россией и ее семьей.
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