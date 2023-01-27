Настоящей целью удара был не Рогозин: СМИ раскрыли новые детали ''бавовны'' в ресторане Донецка

В конце декабря 2022 года во временно оккупированном Донецке "бавовна" накрыла комплекс "Шеш-Беш", где праздновал день рождение экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Тогда утверждалось, что целью удара был именно политик из РФ, но спустя месяц появились другие данные.

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Так, российский Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что основной версией "следствие" рассматривает покушение на главу так называемого правительства "ДНР" Виталия Хоценко. В момент прилета 21 декабря он якобы был ранен, как и приглашенные оккупанты "Ганс" и "Доцент", также погиб охранник Рогозина.

Так, недавно экс-глава "Роскосмоса", который накануне нового года якобы тоже получил сложные ранения в гостинично-ресторанном комплексе в Донецке, заявил, мол, он с помощью спутниковых снимков точно установил стрелявшую по нему гаубицу. Также заверил, что готовит операцию "возмездие".

"Интервью, которые сейчас раздает Дмитрий Рогозин, вызывают когнитивный диссонанс даже у тех, кто с ним лично не знаком. Это попытка из собственной глупости сделать повод для гордости. По информации, полученной от очевидцев обстрела ресторана "Шеш-Беш", удар по зданию был нанесен именно в момент появления там Хоценко. Следствие рассматривает основной версией покушение на него", – говорится в сообщении "ВЧК-ОГПУ".

Там отметили, что единственное, к чему в данном случае причастен Рогозин, так это к "идиотской затеи" собрать в Донецке по заблаговременному приглашению группу людей. Среди них была и жена самого Рогозина – Татьяна, которая приехала поздравить мужа с днем рождения и "чудом осталась жива".

"Все, что мы видим в интервью Рогозина об охоте именно за ним "западных спецслужб", ничто иное, как попытка выпросить новую должность, так как после полугодичной заминки по назначению на государственную службу фантазии выдумывать пояснения своего простоя у Дмитрия Олеговича не осталось. Очевидно, что никто не даст государственную должность человеку, который уже однажды по глупости погубил своих людей", – прокомментировали в СМИ заявления российского политика.

Напомним: после "бавовны" в Донецке 21 декабря российские пропагандисты заявили, что один из обломков снаряда попал Рогозину в позвоночник и врачи в Ростове-на-Дону якобы не смогли его вытащить. Поэтому россиянина пришлось перевезти в Москву и проводить консилиум для дальнейшей медицинской помощи. Впоследствии Рогозин опубликовал фото из больницы, а еще отправил президенту Франции Эммануэлю Макрону осколок со своего позвоночника, и пригрозил ответственностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, Telegram-канал "Досье шпиона", ссылаясь на источники, написал, что прилет по заведению, где праздновал день рождения Рогозин, мог устроить владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Так, снаряды по ресторану были выпущены с позиций "вагнеровцев" вблизи Марьинки.

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