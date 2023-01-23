Рогозин заявил, что через спутниковые фото 'вычислил', кто стрелял по нему в Донецке, и размечтался о возмездии

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что через спутниковые фото "вычислил", кто стрелял по нему в Донецке. Накануне нового года он получил ранение в ресторане во временно оккупированном городе.

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Теперь же Рогозин размечтался о возмездии. Об этом он рассказал в интервью российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости".

По словам Рогозина, у него остались "добрые друзья" в корпорации "Роскосмос", где он проработал 4 года.

"Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот день одним из наших космических аппаратов. Я считаю, что мы установили точно то орудие, из которого производился выстрел", – сказал он.

Экс-глава "Роскосмоса" уточнил, что это якобы была украинская гаубица, за которой он якобы продолжает следить. Он также размечтался, что вернется на Донбасс после лечения, чтобы уничтожить боевой расчет.

"Это дело чести. Я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Рогозин получил ранение во время празднования дня рождения в оккупированном Донецке. После прилета в ресторан "Шеш-Беш", где бывший топ-чиновник "в узком кругу" устроил гуляние, погибли двое, а ранения получили шестеро оккупантов.

Сам Рогозин получил "осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра", однако признает он лишь осколок в шейном отделе позвоночника.

Впоследствии экс-глава "Роскосмоса" отправил осколок снаряда из своего позвоночника президенту Франции Эммануэлю Макрону. Он также пригрозил странам Запада, поддерживающим Украину в борьбе с российской агрессией, "ответственностью за военные преступления".