Нарышкин впал в немилость у Путина после краха режима Асада: в ISW указали на нюанс и оценили ситуацию с войсками РФ в Сирии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, возможно, впал в немилость у диктатора Владимира Путина после падения режима Башара Асада в Сирии. На такой вывод натолкнуло недавнее решение Кремля отменить указ о награждении главы СВР государственной наградой.
На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их словам, ближайшие планы РФ относительно ее военных активов в Сирии остаются неясными, поскольку продолжают поступать сообщения о том, что агрессор смог договориться о сохранении своих основных военных баз на западе страны, а также о выводе войск с других баз.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины 15 декабря сообщило, что среди российских войск циркулируют слухи о том, что Кремль и неуказанные сирийские субъекты согласились разрешить России сохранить свое военное присутствие в порту Тартус и на авиабазе "Хмеймим" в Латакии с общей численностью до 3000 российских военнослужащих.
ГУР также узнало, что российские военные в Тартусе и "Хмеймиме", а также на близлежащих кораблях в регионе испытывают проблемы с питьевой водой и продовольствием. Они ожидают поставок продовольствия с российских военно-транспортных самолетов, участвующих в эвакуации Москвой военных активов из Сирии.
"Эти сообщения предполагают, что Кремль может не планировать или не сможет полностью эвакуировать базы в ближайшем будущем", – отметили в ISW.
OSINT-аналитик MT Anderson со ссылкой на спутниковые снимки от 15 декабря сообщил, что фрегат класса "Адмирал Головко" и, возможно, "Адмирал Горшков", а также фрегат класса "Адмирал Григорович" все еще находятся в зоне ожидания примерно в 15 км от порта Тартус. При этом на снимки не попали другие корабли российской средиземноморской флотилии, которые недавно находились в открытом море.
По данным ГУР МО Украины, неуказанные вооруженные группы, воевавшие против режима Асада, сопровождают российские войска, когда они отступают из "отдаленных районов" Сирии, вероятно, в сторону западного побережья.
Сирийское антиасадовское СМИ 15 декабря заявило, что российские войска отошли с авиабазы "Тияс" (к западу от Пальмиры и в провинции Хомс) в сторону авиабазы "Хмеймим". ГУР за день до этого сообщало, что некоторые российские солдаты ждали на базе "Тияс", пока их командир пытался договориться о гарантиях безопасности для солдат от воинских контингентов других неуказанных государств.
Вместе с тем российские военные недавно отошли с ряда баз в районах Манбидж и Кобани на севере Сирии на фоне поддерживаемого Турцией наступления на Сирийские демократические силы.
"Россия, вероятно, уйдет со своей последней значительной базы "Камышлы" на севере Сирии, потому что Турция и группировки на местах в Сирии, включая Хаят Тахрир аш-Шам и Сирийскую национальную армию, похоже, не готовы позволить ей остаться там. Министр обороны Турции Яшар Гюлер также предложил 15 декабря "поддержать" консолидацию России в Хмеймиме и Тартусе, что говорит о том, что Анкара не будет поддерживать другие российские базы", – оценили в ISW.
Как сообщал OBOZ.UA, издание Reuters со ссылкой на четырех сирийских чиновников написало, что Россия не покидает две основные базы в Сирии даже после свержения режима диктатора Башара Асада, который был ее союзником. В то же время она отводит военные силы с линии фронта на севере страны и с постов в Алавитских горах.
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