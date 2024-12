Нарышкин впал в немилость у Путина после краха режима Асада: в ISW указали на нюанс и оценили ситуацию с войсками РФ в Сирии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, возможно, впал в немилость у диктатора Владимира Путина после падения режима Башара Асада в Сирии. На такой вывод натолкнуло недавнее решение Кремля отменить указ о награждении главы СВР государственной наградой.

Видео дня

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их словам, ближайшие планы РФ относительно ее военных активов в Сирии остаются неясными, поскольку продолжают поступать сообщения о том, что агрессор смог договориться о сохранении своих основных военных баз на западе страны, а также о выводе войск с других баз.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины 15 декабря сообщило, что среди российских войск циркулируют слухи о том, что Кремль и неуказанные сирийские субъекты согласились разрешить России сохранить свое военное присутствие в порту Тартус и на авиабазе "Хмеймим" в Латакии с общей численностью до 3000 российских военнослужащих.

ГУР также узнало, что российские военные в Тартусе и "Хмеймиме", а также на близлежащих кораблях в регионе испытывают проблемы с питьевой водой и продовольствием. Они ожидают поставок продовольствия с российских военно-транспортных самолетов, участвующих в эвакуации Москвой военных активов из Сирии.

"Эти сообщения предполагают, что Кремль может не планировать или не сможет полностью эвакуировать базы в ближайшем будущем", – отметили в ISW.

OSINT-аналитик MT Anderson со ссылкой на спутниковые снимки от 15 декабря сообщил, что фрегат класса "Адмирал Головко" и, возможно, "Адмирал Горшков", а также фрегат класса "Адмирал Григорович" все еще находятся в зоне ожидания примерно в 15 км от порта Тартус. При этом на снимки не попали другие корабли российской средиземноморской флотилии, которые недавно находились в открытом море.

По данным ГУР МО Украины, неуказанные вооруженные группы, воевавшие против режима Асада, сопровождают российские войска, когда они отступают из "отдаленных районов" Сирии, вероятно, в сторону западного побережья.

Сирийское антиасадовское СМИ 15 декабря заявило, что российские войска отошли с авиабазы ​​"Тияс" (к западу от Пальмиры и в провинции Хомс) в сторону авиабазы ​​"Хмеймим". ГУР за день до этого сообщало, что некоторые российские солдаты ждали на базе "Тияс", пока их командир пытался договориться о гарантиях безопасности для солдат от воинских контингентов других неуказанных государств.

Вместе с тем российские военные недавно отошли с ряда баз в районах Манбидж и Кобани на севере Сирии на фоне поддерживаемого Турцией наступления на Сирийские демократические силы.

"Россия, вероятно, уйдет со своей последней значительной базы "Камышлы" на севере Сирии, потому что Турция и группировки на местах в Сирии, включая Хаят Тахрир аш-Шам и Сирийскую национальную армию, похоже, не готовы позволить ей остаться там. Министр обороны Турции Яшар Гюлер также предложил 15 декабря "поддержать" консолидацию России в Хмеймиме и Тартусе, что говорит о том, что Анкара не будет поддерживать другие российские базы", – оценили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Reuters со ссылкой на четырех сирийских чиновников написало, что Россия не покидает две основные базы в Сирии даже после свержения режима диктатора Башара Асада, который был ее союзником. В то же время она отводит военные силы с линии фронта на севере страны и с постов в Алавитских горах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!