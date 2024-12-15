У россиян в Сирии начались серьезные проблемы с продовольствием на фоне падения режима Асада – ГУР

Российские войска в отдаленных районах Сирии продолжают ждать вывода. На некоторых маршрутах их сопровождают оппозиционные режиму сирийского диктатора Башара Асада вооруженные группировки.

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При этом на российских базах в Тартусе и Хмеймиме, а также на кораблях РФ в регионе начались проблемы с продовольствием и питьевой водой. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Вывод российского контингента из отдаленных районов Сирии продолжается. Военных РФ на некоторых маршрутах сопровождают оппозиционные к режиму Асада вооруженные группировки. Среди российских солдат циркулируют разговоры, будто Москва договорилась о сохранении присутствия на сирийских базах в Тартусе и Хмеймиме ― речь идет о количестве до трех тысяч военнослужащих", – говорится в сообщении.

При этом находящиеся на упомянутых базах российские захватчики, а также на российских кораблях в регионе столкнулись с проблемами с продовольствием и питьевой водой.

"Остатки группировки государства-агрессора ожидают задействованные в эвакуации военно-транспортные самолеты, которыми должны доставить продукты. 14 декабря 2024 года были запланированы рейсы двух Ан-124-100 и двух Ил-76МД из Чкаловска в Хмеймим",– добавили в ГУР.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что делают российские военные в Сирии, ожидая эвакуации. Они занимаются привычным для себя делом – пьют и мародерят.

Для эвакуации личного состава из авиабазы Хмеймим РФ ежедневно совершает 4-5 рейсов военно-транспортных самолетов. А к морской базе в Тартусе Россия стягивает остатки военной техники и вооружения. Вывозить все это будут военные корабли, уже начавшие морской переход.