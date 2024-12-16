Был не один рейс: Асад заранее вывез в Россию две тонны евро и долларов Центробанка Сирии – FT

Сирийские власти отправляли в Россию самолеты с миллионами долларов и евро наличными, когда диктатор Башар Асад еще находился у власти. В это время в стране наблюдался острый дефицит иностранной валюты, резервы были "почти нулевыми".

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы. По данным издания, переправка денег осуществлялась в 2018-2019 годах, а сами средства принадлежали Центробанку Сирии.

"Мы обнаружили записи, свидетельствующие о том, что режим Асада, испытывая отчаянную нехватку иностранной валюты, в период с 2018 по 2019 год переправлял в московский аэропорт Внуково банкноты весом почти две тонны в купюрах $100 и €500 для размещения в санкционированных российских банках" , – говорится в публикации.

Всего с марта 2018-го по сентябрь 2019 года был осуществлен 21 авиарейс с валютой. Все ввозимые в РФ средства впоследствии размещались в российских банках, а родня Асада тайно скупала в них активы.

Оппозиционеры и западные правительства обвинили режим Асада в разграблении богатств Сирии и обращении к преступной деятельности для финансирования войны и собственного обогащения. Отправка наличных денег в Россию совпала с тем, что Сирия стала зависеть от военной поддержки Кремля, в частности от наемников ЧВК "Вагнер", а расширенная семья Асада начала скупать элитную недвижимость в Москве. В частности, в районе Москва-Сити она купила около 19 роскошных апартаментов общей стоимостью не менее $40 млн.

"Необычные переводы из Дамаска подчеркивают, что РФ как важный союзник сирийского лидера стала одним из важнейших пунктов назначения для сирийских наличных, поскольку западные санкции вытеснили страну из финансовой системы", – пишет издание.

В конце ноября 2024-го сирийская оппозиция во главе с группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) начала наступление из провинции Идлиб сначала на второй по размерам город Сирии Алеппо, а затем и на столицу – Дамаск. Уже 8 декабря повстанцы объявили о свержении 24-летнего режима Башара Асада. Тот вместе с семьей поспешно сбежал в Россию. Сама же РФ теперь пытается сохранить свои военные базы в Сирии.

"Режим должен был вивести свои деньги за границу в безопасное убежище, чтобы иметь возможность использовать их для обеспечения прекрасной жизни… для режима и его ближайшего окружения. Бегство Асада в Москву даже разозлило некоторых бывших его сторонников, которые видят в этом доказательство первостепенной личной заинтересованности Асада", – добавило FT.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание The Wall Street Journal рассказало, что мир начал охоту на миллиардную империю Башара Асада – состояние, спрятанное его семьей за десятилетие автократического правления. Правозащитники планируют отследить эти активы с целью вернуть их народу Сирии.

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