Живет с мамой: звезда 'Скаженого весілля' рассказал, из-за чего чаще всего ссорится с женой

Звезда серии фильмов "Скажене весілля" и сериала "Будиночок на щастя" Назар Заднепровский признался, что ссорится с женой из-за нового образа жизни. Актер выбрал для себя жизнь с мамой из-за ее тяжелого состояния здоровья, а днем проводит время с семьей.

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Женщина борется с рассеянным склерозом, поэтому требует частого наблюдения. Как Назар Заднепровский рассказал в интервью "Ближче до зірок", жене приходится мириться с тем, что муж дома не ночует, и он ей благодарен за это.

"Я выбрал, что живу с мамой. Я ночую с мамой, потому что нужно лекарство, еда утром. Потом в день я могу работать, семью видеть, жену, детей, ездить в гости к себе, домой я еду, чтобы потом на ночь снова вернуться к маме. Это мое решение было, это не ее решение было. Она с ним мирится. Я очень благодарен, что она терпит, и что она с этим мирится, хотя ей очень тяжело", – объяснил актер.

Он добавил, что жена хоть и терпит, но иногда срывается из-за такого образа жизни.

"Иногда ее пробивает, она мне выражает. Я ей говорю: "Зай, война. Кто будет заниматься мамой? Никто. Ее просто не станет". Поэтому я говорю, дай, чтобы мне было кого мамой называть. Хоть пару лет, сколько Бог даст. Я все прекрасно понимаю", – сказал Заднепровский.

В то же время знаменитость признается, что очень любит жену и благодарен ей за уход за детьми, ведь сам "умеет только сниматься, озвучивать, зарабатывать, играть в спектаклях".

"Я сказал, что если, не дай Бог, что-нибудь случится, ты меня бросишь, у меня больше никого не будет. Никогда. Я никогда больше не женюсь. Я настолько люблю ее, обожаю своих детей, обожаю свою семью, что мне ничего больше не нужно", – добавил он.

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