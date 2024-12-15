Россия отводит войска, но не уходит из Сирии – Reuters

Россия не покидает две свои основные базы в Сирии даже после свержения режима диктатора Башара Асада, бывшего союзника россиян. В то же время, Москва отводит своих военных с линии фронта на севере страны и с постов в Алавитских горах.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех сирийских чиновников. По их словам, россияне отходят от линии фронта в Сирии и отводят часть тяжелой техники и старших сирийских офицеров.

Некоторое оборудование отправляется обратно в РФ, как и высокопоставленные офицеры армии Асада. Однако на данном этапе цель России заключается в том, чтобы перегруппироваться и передислоцироваться в соответствии с событиями на местах. Об этом Reuters сообщил старший офицер сирийской армии, поддерживающий связь с российскими военными.

"Источники, которые говорили на условиях анонимности из-за деликатности ситуации, сказали, что Россия не покидает свои две основные базы и пока не намерена этого делать", – говорится в статье.

Пока вопрос о российском военном присутствии в Сирии и прошлых соглашениях между правительством Асада и Москвой не обсуждается. Высокопоставленный чиновник, близкий к новой временной администрации, отметил, что это будет темой предстоящих переговоров, и последнее слово будет за сирийским народом.

В Кремле же заявили, что Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии относительно своих баз.

Напомним, были опубликованы спутниковые снимки, на которых видно, что Россия начала подготовку к выводу войск со своей базы в Сирии. На авиабазу Хмеймим прибыли девять военно-транспортных самолетов, которые могут принимать тяжелое оборудование.

В то же время стало известно, что военные РФ испытывают трудности с эвакуацией из Сирии. Сотни оккупантов боятся выдвигаться из провинции Хомс в направлении авиабазы Хмеймим, откуда Россия вывозит личный склад и оружие, из-за опасности попасть под огонь.

Как сообщал OBOZ.UA, источники в Москве, Европе и на Ближнем Востоке утверждали, что российские власти находятся на пороге заключения соглашения с повстанцами в Сирии о сохранении контроля над двумя важными военными базами. Речь идет про морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим.

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