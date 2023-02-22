На ''шабаше'' Путина были настоящие дети из Мариуполя: соседи опознали мальчика Костю. Видео

В России в среду, 22 февраля, на стадионе "Лужники" в Москве прошел "шабаш" под видом "праздничного концерта, посвященного Дню защитника", который должен вдохновить жителей страны-агрессора на дальнейшую поддержку кровавой войны в Украине. На циничном мероприятии пропагандисты заставили благодарить российских оккупантов девочку якобы "из Мариуполя". Теперь стало известно, что дети действительно были привезены из украинского города.

Видео дня

В частности, среди настоящих юных мариупольчан, соседи опознали мальчика Костю. Соответствующая информация появилась в Twitter (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Это очень мерзкое видео. Мерзость состоит в том, что это не актеры, это действительно дети из Мариуполя. Как минимум подросток в черной шапке и серой куртке, обнимающей оккупанта, это Костя, мой сосед. Мы жили в одном доме, а первый месяц войны в одном укрытии", – пишет автор публикации.

В комментариях нашлись и другие соседи семьи мальчика, которые узнали его. Люди рассказали много жутких деталей о семье.

К примеру то, что их дети делились с Костей конфетами, они вместе с родителями мальчика – Игорем и Кристиной пытались спастись от вражеских самолетов, сбрасывающих бомбы на многоэтажки с мирными жителями, стояли в луже крови и даже переступали через трупы других соседей, которых убила Россия.

"Как же меня тошнит, я просто выгораю изнутри. Последние конфеты мы делили между тем Костей и своими детьми. С его отцом Игорем мы ходили за водой на хлебзавод, мы переступали через трупы, мы стояли в луже из крови, над головой летали стаи самолетов, и бросали бомбы на город...", – пишет бывший сосед семьи.

Еще один пользователь тоже рассказал, что знаком с родителями мальчика. Причем, встреча состоялась во время российской войны. По его словам, отец Кости не верил в победу с самого начала вторжения и даже снял все деньги с кредиток.

"Жесть, я его тоже знаю... Познакомились во время войны. После вашего подвала они перешли на "пищеблок" 4-й больницы. Мои дети дружили с ним потом. А Игорь тот сразу снял все доступные кредитные средства из "Приватбанка", потому что поверил, что Украина не вернется", – пишут в комментариях.

Более того, по словам другого мариупольчанина, знакомого с семьей, пара никогда не была патриотами Украины.

"Игорь и Кристина никогда не ватничали и не проявляли украинский патриотизм. В коллективе были нормы, если что-то нужно, Игорь носил воду, колол дрова. Мы часто заводили разговор, что мечтаем отсюда уехать, и скорее. На что они ответили, что останутся в любых условиях", – говорится в другом комментарии.

Стоит отметить, что мнения пользователей под твитом несколько разошлись. Некоторые обвинили детей, некоторые посчитали, что их просто заманили, некоторые – что их подкупили. Другие же говорят, что детей просто заставили. Как, к примеру, героиню выступления – девочку Анну Науменко.

Она должна была произнести речь-благодарность оккупанту, который якобы спас "сотни тысяч детей из Мариуполя". Но внезапно запнулась и сказала прямо со сцены, что забыла слова.

Публика учла это. А вот Костя, наоборот искренне и с улыбкой обнимал своего "освободителя".

"Я вижу, что девушка пытается избежать задачи по благодарению. Но шмар* ее даже толкает к ублюдку. Поэтому этого ребенка надо вытаскивать, пока не покончила с собой. А Костя, тот видно, что верит. Там к родителям должна прийти "Моссад" ("Ведомство разведки и специальных задач" – национальная разведывательная служба Израиля, одна из трех основных спецслужб страны – Ред.)", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пропагандистском мероприятии выступил кремлевский диктатор Владимир Путин, заявивший, что Россия – это семья. В своем выступлении на мероприятии он снова говорил о войне против Украины. В этот раз Путин был особенно пафосный и необычайно лаконичный.

Но его выступление наткнулось на обратную реакцию. Пользователи социальных сетей возмущены и обижены позитивным порядком диктатора в то время, как их близкие и знакомые гибнут на поле боя, а материальное положение каждого россиян уже буквально "пробило дно" из-за санкций.

Также OBOZREVATEL писал, что перед выходом Путина организаторы масштабного митинга начали кормить массовку. Льготники и студенты, согнанные на митинг, с особым рвением и аппетитом хватались за гречку с сосисками.

Кроме того, публика заявила, что Путин был ненастоящим. На сцене, вероятно, был его двойник. На это указывает ряд причин, которые вы можете узнать в нашем материале.

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