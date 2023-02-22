''Сколько можно терпеть?'' Путин разозлил россиян заявлением в ''Лужниках'', некоторые испугались мобилизации и вспомнили о ЧВК ''Вагнер''

Выступление президента РФ Владимира Путина в "Лужниках", призванное взбодрить и вдохновить россиян и дальше поддерживать войну в Украине, наткнулось на обратную реакцию. Пользователи социальных сетей возмущены и оскорблены позитивной повесткой диктатора в то время, как их близкие и знакомые гибнут на поле боя, а материальное положение каждого россиян уже буквально "пробило дно" из-за санкций.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал самые яркие комментарии граждан России. Особо подверженные пропаганде убеждены, что Путину надо меньше говорить, а больше оснащать своих солдат, чтобы те не гибли как мухи.

Отметим, что Путин во время своей экзальтированной речи вспомнил о небывалой сплоченности людей. По его мнению, каждый россиянин гордится армией захватчиков в Украине и, судя по всему, не против присоединиться к участию в так называемой специальной военной операции.

Неудивительно, что такие тезисы встревожили слушателей из России. Они считают, что теперь Путин открыл очередной "портал" для объявления новой мобилизации.

В то же время мало кто из сторонников режима хочет идти на убой, учитывая, что даже "элитные" войска частной военной компании "Вагнер" испытывают дефицит вооружения, регулярно попадают в плен, становятся "грузом 200". Сами россияне считают, что такой подход Путина – лицемерие и подлость.

"Наши бойцы сражаются мужественно и отважно. И мы всеми ими гордимся, их поддерживает вся страна. Они должны услышать нашу поддержку. Давайте в их честь прокричим трижды Ура! Ура! Ура", – сказал Путин во время пафосного выступления на стадионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед выходом Путина организаторы масштабного митинга начали кормить массовку. Льготники и студенты, согнанные на митинг, с особым рвением и аппетитом хватаются за гречку с сосисками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!