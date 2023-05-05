На Ильском НПЗ в Краснодарском крае снова 'бавовна': завод атаковал дрон, вспыхнул пожар. Видео

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) "Ильский" в Краснодарском крае РФ утром 5 мая прогремел взрыв. Это уже вторая "бавовна" за последние дни.

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Причиной взрыва российские СМИ назвали атаку "украинским беспилотником". Как пишет Telegram-канал Baza, БПЛА якобы прилетел в одну из установок, после чего там вспыхнул пожар (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным канала, "Ильский" был атакован в 8:30 утра. На НПЗ организовали эвакуацию персонала, предварительно, никто не пострадал.

На место взрыва следуют экстренные службы.

НПЗ "Ильский" также был атакован в ночь с 3 на 4 мая. Тогда в атаке обвинили 4 дрона.

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