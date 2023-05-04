'Страшно': в Валдае мощный пожар охватил военкомат, россияне устроили истерику. Видео

Россияне подняли панику в сети из-за пожара в военкомате в Валдае (Новгородская область РФ). Они подозревают, что здание подожгли те, кто "не хочет в армию" и прогнозируют "тактическое отступление" войск России в Украине.

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Как сообщили российские СМИ, здание военкомата в Валдае вспыхнуло вечером в среду, 2 мая. Огонь охватил деревянную пристройку, а затем перекинулся на крышу военкомата (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вероятной причиной пожара назвали короткое замыкание. О пострадавших информации не поступало.

Следком РФ завел уголовное дело по статье "халатность", виновникам происшествия грозит три месяца тюрьмы.

В сети россияне пишут, что пожар в Валдае произошел, потому что "кто-то не хочет в армию". Некоторые признаются, что им "страшно".

Другие иронизируют, что 90% россиян "за Володю голосовали и радовались его внешней политике", значит не должны избегать службы в ВС РФ.

Также озвучили версию о том, что военкомат подожгли сами "путиноиды":

"Одно дело на машинах и на сумках "зеточки" лепить и как этот деградант Виктор в интернете ругаться, другое дело – от ВСУ получать в грязных окопах".

Отметим, Валдай известен тем, что в 20 км от этого города находится резиденция президента РФ Владимира Путина. Она расположена недалеко от деревни Долгие Бороды. Недавно там заметили ЗРПК "Панцирь-С1".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В РФ выплатили компенсацию студенту, которого ложно обвинили в поджоге военкомата в Нижнем Новгороде. Артема Лебедева задержали еще 24 сентября.

– В России стали вручать повестки с угрозами. За неявку в военкомат обещают наказывать "ограничительными мерами".

– К осени власти РФ намерены создать электронный реестр призывников – "цифровой ГУЛАГ" под контролем ФСБ.

– В Москве вручают повестки даже студентам, силовики устраивают облавы, чтобы выполнить план по призыву.