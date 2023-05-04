"Страшно": в Валдае мощный пожар охватил военкомат, россияне устроили истерику. Видео
Россияне подняли панику в сети из-за пожара в военкомате в Валдае (Новгородская область РФ). Они подозревают, что здание подожгли те, кто "не хочет в армию" и прогнозируют "тактическое отступление" войск России в Украине.
Как сообщили российские СМИ, здание военкомата в Валдае вспыхнуло вечером в среду, 2 мая. Огонь охватил деревянную пристройку, а затем перекинулся на крышу военкомата (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Вероятной причиной пожара назвали короткое замыкание. О пострадавших информации не поступало.
Следком РФ завел уголовное дело по статье "халатность", виновникам происшествия грозит три месяца тюрьмы.
В сети россияне пишут, что пожар в Валдае произошел, потому что "кто-то не хочет в армию". Некоторые признаются, что им "страшно".
Другие иронизируют, что 90% россиян "за Володю голосовали и радовались его внешней политике", значит не должны избегать службы в ВС РФ.
Также озвучили версию о том, что военкомат подожгли сами "путиноиды":
"Одно дело на машинах и на сумках "зеточки" лепить и как этот деградант Виктор в интернете ругаться, другое дело – от ВСУ получать в грязных окопах".
Отметим, Валдай известен тем, что в 20 км от этого города находится резиденция президента РФ Владимира Путина. Она расположена недалеко от деревни Долгие Бороды. Недавно там заметили ЗРПК "Панцирь-С1".
Как сообщал OBOZREVATEL:
– В РФ выплатили компенсацию студенту, которого ложно обвинили в поджоге военкомата в Нижнем Новгороде. Артема Лебедева задержали еще 24 сентября.
– В России стали вручать повестки с угрозами. За неявку в военкомат обещают наказывать "ограничительными мерами".
– К осени власти РФ намерены создать электронный реестр призывников – "цифровой ГУЛАГ" под контролем ФСБ.
– В Москве вручают повестки даже студентам, силовики устраивают облавы, чтобы выполнить план по призыву.
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