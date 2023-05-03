Новая 'бавовна': в Ленинградской области произошел пожар в ангарах, где находились вертолеты

В деревне Гостилицы Ленинградской области России, где находится крупнейший на Северо-Западе аэродром, вспыхнули ангары с вертолетами. Россияне заверили, что успели эвакуировать технику.

Видео дня

Также заявили, что пострадавших в результате инцидента нет, сообщили российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что пожар оперативно потушили.

Со ссылкой на экстренные службы, росСМИ сообщили, что в ангарах якобы произошло возгорание покрышек.

Новость дополняется...