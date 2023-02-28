На аэродроме в Ейске произошла ''бавовна'' после атаки неизвестного БПЛА. Фото и видео

Во вторник вечером, 28 февраля, в городе Ейск (Краснодарский край РФ) прогремели взрывы. Предварительно известно, что местный аэродром атаковал неизвестный беспилотник.

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На месте инцидента начался пожар. Об этом сообщали в местных Telegram-каналах (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, что аэродром в Ейске российские оккупанты используют в качестве базы для своих военных самолетов, которые они применяют в войне против Украины.

Жители Ейска пишут, что они слышали два взрыва. На данный момент есть две версии "бавовны" на аэродроме: первая – это падение беспилотника, а вторая – ракетный удар.

Напомним, что сегодня в России пожаловались на массированные атаки, совершенные с помощью беспилотных летательных аппаратов по объектам в Краснодарском крае и Республике Адыгея. В них сразу же обвинили Украину.

На нефтебазе "Роснефти" в Туапсе Краснодарского края раздались взрывы, после чего вспыхнул пожар. В сети показали последствия атаки дронов на этот объект.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 октября в российском Ейске военный самолет Су-34 упал на жилой дом. В результате аварии в доме вспыхнул масштабный пожар, российские чиновники официально заявили о гибели 14 человек.

– В сети появилось новое видео момента аварии. На нем видно, как самолет, стремительно теряя высоту, врезается в многоэтажку.

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