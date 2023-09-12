'Мы никогда не были колонизаторами': Путин сделал циничное заявление и заговорил о желании 'поддержать и помочь'. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-террорист Россия якобы никогда не была колонизатором. Военный преступник цинично выдал, что РФ всегда стремилась "помочь" другим странам.

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При этом он по традиции обвинил США в "давлении" на своих союзников. Об этом диктатор заявил в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Главный военный преступник России, чья армия уже более полутора лет убивает мирных жителей Украины и разрушает города, цинично заявил, что внешняя политика РФ всегда строится на желании "помочь и поддержать".

"На мой взгляд, в чем главное, в том, что мы никогда не были колонизаторами нигде. Наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать", – заявил Путин.

Диктатор добавил, что "ничего нельзя делать в сфере внешней политики, что явно противоречит интересам других народов". Вместе с тем Путин в очередной раз обвинил во всех бедах США. Главарь Кремля считает, что Соединенные Штаты "давят на своих союзников", потому что у Вашингтона якобы нет друзей, а только личные интересы.

Напомним, диктатор Владимир Путин заявил, что государство-террорист разрабатывает оружие "на новых физических принципах". Военный преступник выдал, что такое вооружение "будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе".

К слову, рейтинг доверия Путину опустился до минимума с начала войны. Снижение произошло на фоне убийства Пригожина и неудач на фронте.

Ранее сообщалось, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын 11 сентября отправился в поездку в Российскую Федерацию, а 12 сентября прибыл в пункт назначения. В Москве подтвердили, что запланированы переговоры двух делегаций, а после – общение Ким Чен Ына с диктатором РФ Владимиром Путиным в формате один на один.

Как писал OBOZREVATEL, предварительно, страна-агрессор Россия хочет получить от Северной Кореи артиллерийские боеприпасы, ракеты к РСЗО и другие военные товары. В Bloomberg предположили, что это поможет Москве продолжить войну на истощение.

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