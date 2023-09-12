Путин похвастался разработкой в России оружия 'на новых физических принципах': в сети подняли заявление на смех

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что государство-террорист разрабатывает оружие "на новых физических принципах". Военный преступник выдал, что такое вооружение "будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе".

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Однако о каком именно виде оружия идет речь, главарь Кремля не уточнил. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

На встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке, Путин рассказал, что оружие "на новых физических принципах" предполагает использование качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия.

"Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", – заявил кремлевский убийца.

Российские пропагандисты пишут, что к таким видам оружия относят лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие виды. Однако сам диктатор не стал рассказывать, что именно разрабатывает России.

К тому же, в сети не поверили в очередные легенды диктатора о "мощи" российского военно-промышленного комплекса. Пользователи соцсети заявили, что в России действительно не осталось принципов, а физику решили просто "уничтожить".

Также люди обратили внимание, что Путин регулярно рассказывает о новейших разработках и успехах ВПК РФ, однако армия страны-агрессора продолжает использовать технику времен Второй мировой войны. Кроме того, в сети напомнили, что еще в 2016 году кремлевские пропагандисты рассказывали о "сверхсовременных" разработках вооружения, однако до сих пор ничего не показали.

Диктатора также упрекнули, что в РФ всё разрабатывается только на словах, а на самом деле ничего не меняется.

Напомним, рейтинг доверия Путину опустился до минимума с начала войны. Снижение произошло на фоне убийства Пригожина и неудач на фронте.

Ранее сообщалось, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын 11 сентября отправился в поездку в Российскую Федерацию, а 12 сентября прибыл в пункт назначения. В Москве подтвердили, что запланированы переговоры двух делегаций, а после – общение Ким Чен Ына с диктатором РФ Владимиром Путиным в формате один на один.

Как писал OBOZREVATEL, предварительно, страна-агрессор Россия хочет получить от Северной Кореи артиллерийские боеприпасы, ракеты к РСЗО и другие военные товары. В Bloomberg предположили, что это поможет Москве продолжить войну на истощение.

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