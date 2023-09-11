Рейтинг доверия россиян к Путину опустился до минимума с начала войны: СМИ намекнули на причины

Рейтинг доверия Путину опустился до минимума с начала войны. Снижение произошло на фоне убийства Пригожина и неудач на фронте.

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Об этом свидетельствуют данные последнего опроса государственного ВЦИОМ за август. Когда респондентам задают открытый вопрос, предлагая назвать любого политика, которому они доверяют, Путина называют всего 35,5% россиян.

Меньше его рейтинг был лишь до начала войны, в феврале 2022 года — 31,3%, а с началом вторжение он резко вырос.

Как видно на графике, рейтинг Путина плавно снижается все полтора года, а последнее падение произошло после смерти главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина – в его устранении многие обвиняют и подозревают именно президента РФ. Одновременно вырос антирейтинг Путина – с с 6,2% до 6,6%.

Зато после убийства мятежника улучшились дела у главного противника Пригожина – министра обороны Сергея Шойгу. Рейтинг Шойгу резко упал – с 9,7% до 7,7%. А уровень доверия вырос с 6,9% до 7,1% в августе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 23 августа в Тверской области России разбился самолет Пригожина. На его борту летели десять человек, все они погибли.

– В РФ официально подтвердили гибель Пригожина. Согласно заявлению Москвы, экспертиза ДНК установила личности всех десяти жертв авиакатастрофы.

– В ГУР Минобороны Украины рассказали, что у украинской разведки нет 100-процентной уверенности в гибели Пригожина. В то же время там подтверждают смерть его соратника Уткина.

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