''Границы России нигде не заканчиваются'': в РФ запустили наглую рекламу перед обращением Путина, пока его солдаты гибнут тысячами. Видео

В России запустили циничную рекламную кампанию по случаю обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Пропагандисты нагло заявили, что граница России "нигде не заканчивается".

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Соответствующие плакаты появились в ряде городов страны-агрессора. В частности, в Москве на медиафасадах показывают видео с российскими военными, танками и надписью: "История всегда повторяется. Сила в правде, а правда – за нами" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В рекламе пропагандисты призывают "смотреть и слушать" обращение главы Кремля 21 февраля:

"Смотри и слушай 21.02.2023. Границы России нигде не заканчиваются".

О чем конкретно будет говорить Путин, неизвестно. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что диктатор "оценит ход специальной военной операции", "ситуацию на международной арене" и расскажет о перспективах развития РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший посол США в Украине Джон Гербст считает, что годовщина вторжения стала большой политической проблемой для Путина. Ему придется объясняться перед россиянами за поражения армии РФ.

А в украинской разведке считают, что мероприятия по случаю годовщины вторжения в Украину, устроенные Кремлем, призваны подготовить россиян к новой волне мобилизации.

В свою очередь Запад готовит новый пакет санкций против России к 24 февраля, а также индивидуальные наказания для причастных к военным преступлениям.

Глава Китая Си Цзиньпин в годовщину вторжения планирует выступит с речью о мире, чтобы продемонстрировать позицию нейтралитета, которую пытается занимать КНР.