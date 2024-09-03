Московский НПЗ приостановил перегонку нефти после атаки дронами – Reuters

В понедельник, 2 сентября, Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефть" остановил работу установки "Евро+". Это произошло после атаки дронами накануне.

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Об этом сообщает Reuters. Ожидается, что ее починят через 5-6 дней. Отмечается, что поврежденная установка комбинированной переработки "Евро+" включает в себя установку перегонки нефти CDU-6.

"Завод может возобновить переработку нефти на установке Евро+ после ремонта через пять-шесть дней", – говорится в публикации.

Справка

На установку Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефть" "Евро+" приходится около 50% общей мощности завода по первичной переработке нефти. Она перегоняет сырье и имеет мощность 6 миллионов тонн нефти в год.

В состав "Евро+" также входят установка риформинга мощностью 1 млн. тонн в год и установка гидроочистки дизельного топлива мощностью 2 млн. тонн в год.

В 2023 году Московский завод переработал 11,6 миллиона тонн нефти, произведя 2,6 миллиона тонн бензина, 3,3 миллиона тонн газойля, 2,3 миллиона тонн мазута и 0,9 миллиона тонн.

Напомним, что в ночь на 1 сентября Московская область оказалась под массированным ударом беспилотников. Среди прочего целью БПЛА стал нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, 1 сентября беспилотники атаковали несколько электростанций на территории страны-террориста России. Сразу на двух ГРЭС в Тверской и Московской области начались пожары. Российские власти заявляют о якобы работе ПВО, но очевидцы утверждают о прямых попаданиях по энергетическим объектам.

Как сообщал OBOZ.UA, в стране-агрессоре РФ пожаловались на массированную атаку беспилотников. Они летели на российскую столицу Москву, также о взрывах сообщали в Тульской, Курской, Липецкой, Воронежской, Рязанской и Брянской областях.

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