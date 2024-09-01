Беспилотники атаковали Каширскую и Конаковскую ГРЭС в России: оба энергообъекта горят. Фото и видео

В ночь на 1 сентября беспилотники атаковали несколько электростанций на территории страны-террориста России. Сразу на двух ГРЭС в Тверской и Московской области начались пожары.

Видео дня

Российские власти заявляют о якобы работе ПВО, но очевидцы утверждают о прямых попаданиях по энергетических объектах. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В Тверской области под атакой БПЛА оказалась Конаковская ГРЭС. Губернатор Игорь Руденя утверждает, что средства ПВО якобы сбили дрон в районе города Конаково, а в целом на подлете к населенному пункту было зафиксировано 5 БПЛА.

В то же время очевидцы сообщили о пожаре в Конаково, где находится одна из крупнейших электростанций в центральной части России.

Также пожар вспыхнул на Каширской ГРЭС в Московской области. Кремлевские пропагандисты со ссылкой на местные власти заявили, что ночью была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории ГРЭС. При этом в РФ выдали, что "жертв и разрушений нет".

Однако очевидцы и в этом случае опубликовали видео, на котором виден взрыв в районе Каширской ГРЭС. По словам очевидцев после атаки беспилотников на территории электростанции начался пожар.

Местные чиновники утверждают, что "пожара не было, а электроэнергия исправно подается абонентам". Также сообщается, что на месте работают оперативные службы.

В министерстве обороны РФ заявили, что в течение ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа. В террористическом ведомстве сообщили, что над территорией Курской области было уничтожено и перехвачено 46 дронов, над территорией Брянской области – 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области, по два дрона над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.

Напомним, 1 сентября в стране-агрессоре РФ пожаловались на массированную атаку беспилотников. Они летели на российскую столицу Москву, также о взрывах сообщали в Тульской, Курской, Липецкой, Воронежской, Рязанской и Брянской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ продолжают жаловаться на "атаки украинских дронов". На этот раз от них якобы пострадали двое россиян, в том числе один из местных чиновников.

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