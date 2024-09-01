В РФ пожаловались на атаку беспилотников на Москву и регионы: раздалась серия взрывов. Видео

В ночь на воскресенье, 1 сентября, в стране-агрессоре РФ пожаловались на массированную атаку беспилотников. Они летели на российскую столицу Москву, также о взрывах сообщали в Тульской, Курской, Липецкой, Воронежской, Рязанской и Брянской областях.

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Местные власти традиционно отчитывались о работе ПВО и якобы сбитии целей. Тем временем россияне публиковали кадры "бавовны".

Московская область

Мэр Москвы Собянин заявил, что российская ПВО якобы сбила три БПЛА, летевших на российскую столицу. Один из них, по его словам, был уничтожен над Подольском, второй – в городском округе Ступино.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", – написал мэр.

В аэропортах "Домодедово" и "Внуково" было задержано несколько рейсов, сообщали очевидцы. Посадки отменяли, а пассажиров выводили из самолетов.

Тульская область

Местные власти заявили о том, что три беспилотника были сбиты над Тульской областью. Разрушений и пострадавших нет.

Рязанская область

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что над территорией региона уничтожен БПЛА. Пострадавших, по его словам, нет.

Брянская область

Губернатор Александр Богомаз сначала заявил о 12 уничтоженных БПЛА, а затем насчитал еще 14 якобы сбитых дронов самолетного типа.

"Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", – утверждает он.

Курская область

Над Курской областью работала ПВО, якобы сбиты два БПЛА самолетного типа, заявил губернатор Смирнов. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Липецкая область

БПЛА "подавлены" в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округах Липецкой области, жертв и пострадавших нет, заявил губернатор Игорь Артамонов.

Также БПЛА сбит над промышленной зоной в Липецке.

Воронежская область

Очередными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожены и подавлены несколько БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Гусев.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ продолжают жаловаться на "атаки украинских дронов". На этот раз от них якобы пострадали двое россиян, в том числе один из местных чиновников.

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