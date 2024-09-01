Беспилотники атаковали НПЗ в Москве: зафиксированы попадания и пожар. Видео

В ночь на 1 сентября Московская область оказалась под массированным ударом беспилотников. Среди прочего целью БПЛА стал нефтеперерабатывающий завод.

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В результате попадания дрона на НПЗ возник масштабный пожар. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

По предварительным данным, как минимум 9 дронов атаковали Москву и область. В Подмосковье БПЛА ударили по Каширской тепловой электростанции, а в столичном районе Капотня целью беспилотников стал нефтеперерабатывающий завод.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник якобы сбили в районе НПЗ, поэтому "повреждений и пострадавших нет", а само предприятие продолжает работать. Однако через некоторое время он сообщил, что БПЛА повредил техническое помещение НПЗ и на месте происшествия возник пожар.

Кремлевские пропагандисты пожаловались, что пожару на НПЗ присвоен максимальный номер сложности. На месте работают экстренные службы.

Московский НПЗ принадлежит акционерному обществу "Газпромнефть". Установленная мощность Московского НПЗ – 11 млн тонн нефти в год. Предприятие подключено к магистральному нефтепроводу из Западной Сибири и Татарстана, а также продуктопроводам (бензин, авиакеросин, дизельное топливо). На заводе расположены четыре резервуара вместимостью по 50 тыс. тонн нефти каждый.

Напомним, 1 сентября беспилотники атаковали несколько электростанций на территории страны-террориста России. Сразу на двух ГРЭС в Тверской и Московской области начались пожары. Российские власти заявляют о якобы работе ПВО, но очевидцы утверждают о прямых попаданиях по энергетических объектах.

Как сообщал OBOZ.UA, в стране-агрессоре РФ пожаловались на массированную атаку беспилотников. Они летели на российскую столицу Москву, также о взрывах сообщали в Тульской, Курской, Липецкой, Воронежской, Рязанской и Брянской областях.

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