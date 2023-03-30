'Могут приниматься ответные меры': Россия внесла Венгрию в список 'недружественных' стран, посол назвал причину

В стране-агрессоре России заявили, что внеси в список "недружественных" стран Венгрию, которая в основном придерживается пророссийской политики. Посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов сказал, что причина в том, что страна подписалась под санкциями Европейского Союза против Кремля за вторжение в Украину.

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Его слова процитировали российские пропагандистские издания в четверг, 30 марта. Российский дипломат заявил, что Венгрия заняла "прагматичную позицию", однако обязана исполнять европейские санкции против РФ.

Станиславский выдал, что таким образом страна-агрессор может применять к Будапешту "ответные меры".

При этом он заявил, что Россия "стремится к конструктивному взаимодействию с Венгрией", но добавил, что антироссийские санкции "негативно влияют на сотрудничество между странами".

Отметим, что Венгрия постоянно блокирует введение новых санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. Так, в начале марте издание PAP писало, что Будапешт не поддерживает экономические ограничения против российского "Росатома".

А в конце февраля-2023 глава МИД страны Петер Сийярто сказал, что Венгрия против принятия 10-го пакета санкций против России. Эту позицию он аргументировал тем, что уже принятые ограничения якобы обрекают Европу на безысходность.

Кроме того, ранее Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС для Украины – 500 млн евро из Европейского фонда мира. Тем не менее деньги смогли выделить и без ее согласия. Также в Венгрии отказались предоставить транзит по своей территории для поставки оружия Украине, не захотели участвовать в закупке 1 млн боеприпасов для ВСУ и заблокировали совместное заявление ЕС о выдаче международного ордера на арест диктатора Владимира Путина.

В то же время, Сиярто ранее заявил, что призывы его страны к миру в Украине не означают согласия с тем, что Россия сохранит за собой оккупированную на данный момент территорию. Он подчеркнул, что прекращение огня должно произойти немедленно.

А премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют другом Путина, даже признал, что стране, возможно, придется пересмотреть свои близкие отношения с государством-агрессором. Причина этому, по его словам, изменение геополитических реалий после полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Венгрии Орбан, который неоднократно отличался антиукраинскими высказываниями, заявил, что в НАТО должны "десять тысяч раз подумать" перед тем, как расширяться на восток. Так политик прокомментировал возможное вступление Украины в блок.