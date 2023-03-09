Венгрия и Франция блокируют важнейшие санкции ЕС против России – СМИ

По меньшей мере три страны ЕС не поддерживают введение санкций против российского "Росатома", чем, фактически, блокируют их – ведь для введения ограничений требуется согласие всех 27 членов союза. Этими странами являются Франция, Венгрия и Болгария.

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Об этом сообщает PAP. Отмечается:

Франция является "самым большим сторонником сотрудничества с "Росатомом" атомной энергетике";

пребывающая в зависимости от российского ядерного сектора Венгрия – "самая громкая" страна в этом вопросе. Ее представители, говориться в материале, объясняют свое несогласие национальной безопасностью страны;

зависящая от ядерного топлива РФ Болгария "говорит об обеспокоенности по поводу безопасности поставки [ядерного топлива]".

При этом подчеркивается: санкции против российской атомной энергетики являются основным санкционным требованием Украины. В частности, ее представители указывают, что:

"Росатом" понял, что имеет защитный зонтик в ЕС, а потому все, что с ним связано "исключено из-под санкционной угрозы";

"Росатом" начал активную деятельность в сферах, "не связанных строго с атомной энергетикой".

Россия пренебрегает принципам ядерной безопасности

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 49 государств и Евроатом в заявлении к Совету руководителей МАГАТЭ четко обозначили: риски на Запорожской АЭС будут оставаться высокими, пока на станции будут находиться российские военные и персонал "Росатома". В связи чем РФ должна уйти из ЗАЭС.

"Ночные обстрелы Россией энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего уже в шестой раз за время полномасштабной войны была обесточена ЗАЭС, является очередным тому подтверждением. ... Международные делегации настаивают на привлечении России к ответственности за неоднократное пренебрежение принципами ядерной безопасности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США ввели санкции против российских захватчиков Запорожской АЭС. В частности, под ограничения попал "руководитель" АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" Олег Романенко.

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