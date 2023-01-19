Венгрия снова заблокировала транш помощи Украине, но у ЕС есть "план Б" – RMF

Венгрия во главе с правительством Виктора Орбана, которого называют "другом Путина", заблокировала очередной транш помощи ЕС для Украины. Речь идет о 500 млн евро из Европейского фонда мира. Тем не менее, деньги могут выделить и без согласия Венгрии.

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Об этом сообщило польское издание RMF, ссылаясь на слова высокопоставленного европейского дипломата. Отмечается, что из указанного фонда финансируются закупки оружия и средств защиты для Украины.

Так, Венгрия воздержалась при голосовании о предоставлении Украине помощи. Этим она блокировала решение, т.к. для его принятие требуется единогласие членов ЕС.

По данным издания, страны ЕС попробуют надавать на Венгрию и изменить ее решение 23 ноября во время встречи министров иностранных дел ЕС. RMF отмечает, что решение Венгрии "возмутило дипломатов ЕС", так как является благоприятным для России.

Кроме того, у ЕС есть запасной вариант. Ранее Венгрия уже выступала против выделения Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году, чем фактически заблокировала его.

Однако спустя несколько недель руководство страны изменило решение. Причиной стало то, что ЕС принял правовой акт, который позволил бы доставить эту помощь в обход Венгрии.

Такой механизм могут задействовать и в этот раз. "Небольшому пророссийскому государству, имеющему исключения из всех санкций, трудно диктовать позицию всего ЕС", – заявил европейский дипломат.

При этом сама Венгрия уже не получит большую часть региональной помощи от Европейского Союза. Формальной причиной остановки финансирования стало то, что правительство премьер-министра Орбана не осуществило реформы, которые бы обеспечили автономность судебной системы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Венгрии отказались предоставить транзит по своей территории для поставки оружия Украине. Там заявили, что заботятся о безопасности более 100 тысяч этнических венгров, которые живут на Закарпатье.